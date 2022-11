La regione Ile-de-France lancia un’assicurazione sanitaria complementare a basso costo

Per migliorare l’accesso alle cure e il potere d’acquisto dei residenti dell’Ile-de-France, viene creata la Regione Ile-de-France salute reciproca A basso costo. In collaborazione con Axa, La Mutuelle Familiale e Harmonie Mutuelle, questo integratore offrirà prezzi inferiori del 20% rispetto a quelli sul mercato.

Livelli di supporto peròassicurazione sanitaria e implementazione 100% sanoalcuni assistenza sanitaria ancora inaccessibile Per migliaia di persone, soprattutto le famiglie più umili.

senza società mutuaPermettere Copertura del 50%. Dal datore di lavoro, l’assicurato Sottoscrivere un’assicurazione sanitaria Una persona può pagare fino a 100 euro al mese.

Da questa prospettiva, il Regione Ile-de-France A proposito del lancio di a Salute complementare Nel febbraio 2023: Mutua assicurazione sanitaria dell’Ile-de-France. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo nella regione.

L’assicurazione sanitaria complementare è alla portata di tutti

la sua riservatezza Sono a prezzo accessibile. In collaborazione con tre casse malati, Axa, La Mutuelle Familiale e Harmonie Mutuelle, Prezzi per questa salute supplementare Noi siamo 20% in meno rispetto al mercato attuale.

L’obiettivo di questa iniziativa è ridurre Il costo dell’assicurazione sanitaria Il che può influire rapidamente sul budget familiare. Di conseguenza, anche la regione vuole ridurre Il fenomeno dell’abbandono delle cure Che molte famiglie praticano per mancanza di risorse economiche.

Sebbene questa iniziativa sembri indirizzata ai residenti a basso reddito dell’Ile-de-France, la regione ei partner lo hanno indicato Il supplemento è accessibile senza necessità di risorse. Quindi tutti i residenti dell’Ile-de-France potranno abbonarsi!

Cosa contiene questo integratore per la salute?

