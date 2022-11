Riscaldamento globale: acque minacciose in aumento, piccola località turistica del Metaverso di Tuvalu

Per avvertire dell’allarmante situazione di innalzamento delle acque nell’arcipelago polinesiano, Tuvalu decise di rifugiarsi nella regione del Metaversi.

Forse questa è l’ultima via d’uscita che un giorno rimarrà per l’umanità se il nostro pianeta non è più “vivibile”, per rifugiarsi nel metaverso, questo mondo virtuale digitale dovrebbe assomigliare al nostro pianeta. Questa osservazione è già la realtà quotidiana di Simon Coffey, ministro degli Esteri di Tuvalu, Paese dell’arcipelago polinesiano composto da 9 isole coralline, tutte abitate.

Questa piccola nazione è minacciata dall’esistenza L’acqua l’ha inghiottita Entro la fine di questo secolo, ricorda il sito web di TF1. Già lo scorso anno, per COP 26, Simon Koh Aveva allertato la comunità internazionale sul triste destino del suo Paese in un discorso pronunciato da una tribuna e con i piedi nell’acqua per illustrare l’inevitabile innalzamento del livello del mare e le gravi minacce del cambiamento climatico.

Quest’anno, in occasione della COP 27, il Ministro è apparso in un nuovo video per far passare il suo messaggio. In piedi dietro la sua scrivania in un ambiente paradisiaco di palme e sabbia bianca, la mia ha un tono cupo e grave.

La telecamera si ingrandisce gradualmente e scopriamo che c’è qualcosa che non va in questa spiaggia incontaminata e queste acque turchesi, e per una buona ragione, siamo nel metaverso, questo universo tridimensionale parallelo in cui possiamo vivere esperienze coinvolgenti.

Il Tuvalu ha deciso di essere il primo paese digitale E scelse l’isola di Tefalico, “Il più piccolo dell’arcipelago che sarà il primo a scomparire”per iniziare il suo viaggio digitale. “La nostra terra, il nostro oceano e la nostra cultura sono i beni più preziosi della nostra gente e per proteggerli dai danni, qualunque cosa accada nel mondo fisico, li trasferiremo nella nuvola. Pezzo per pezzo, preserveremo il nostro paese .”Il ministro conferma. L’edizione digitale di Tuvalu includerà isole e punti di riferimento nel tentativo di preservare la sua storia e le sue tradizioni.