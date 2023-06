Dai il tuo contributo ad ARS

L’Agenzia Regionale per la Salute (ARS) lancia una grande consultazione dei cittadini in occasione del Progetto Riesame Sanitario Regionale (PRS). Questo documento delinea gli obiettivi dell’Agenzia ei mezzi per raggiungerli per i prossimi cinque anni.

Cinque priorità principali

Il documento, che sposa il principio di “One Health” (o “One Health”) che collega la salute e la vita umana, animale e vegetale e le loro interazioni con l’ambiente, si basa su cinque priorità fondamentali: l’invecchiamento (oltre il 10% della la popolazione della regione ha più di 75 anni); prevenire e tenere maggiormente conto delle malattie croniche (nel 2020 sono state ricoverate più di 16.000 persone per tumori a lungo termine, circa 11.000 per diabete e 17.000 per malattie cardiovascolari); promozione della salute mentale (nel 2020 oltre il 4% della popolazione della regione è stata curata per malattia mentale); migliorare la demografia della disabilità per gli operatori sanitari; Ridurre i rischi legati all’ambiente e ai cambiamenti climatici.

Durante lo sviluppo del precedente PRS, “sono stati raccolti più di 300 pareri e sono stati apportati almeno 200 chiarimenti, correzioni o chiarimenti” sulla versione finale.