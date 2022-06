La proposta di De Wever a De Crowe: “Siamo pronti a fornire una maggioranza di riserva”

Per il sindaco di Anversa, Alexandre de Croo farebbe bene a togliere gli ambientalisti dal governo.

Pubblicato il 06/05/2022 alle 16:44 Tempo di lettura: 3 minuti



IlIl presidente della N-VA Bart de Wever ha accusato domenica il ministro dell’Energia Tinne Van der Straeten di voler far affondare i negoziati con Engie sui termini per l’estensione dei reattori nucleari Doel 4 e Tihange 3, un’accusa respinta dagli ambientalisti.

Domenica al gruppo VTM, Bart de Wever ha parlato di questi colloqui che dall’inizio della primavera il ministro Gruen e il primo ministro Alexandre de Crowe hanno tenuto con la compagnia energetica francese Engie, che gestisce centrali elettriche in tutta Electrabel. Quindi è implicito che il ministro preferirebbe il fallimento, con la chiusura di tutte le centrali nucleari nel 2025 in assenza di un accordo.

L’amministratore delegato di Engie, Catherine MacGregor, ha scritto a de Croo chiedendo allo stato belga di condividere i rischi associati allo smantellamento dei cinque reattori più antichi dopo il 2025 e di diventare il collaboratore dei reattori per un lungo periodo di dieci anni. . Il capo dei nazionalisti fiamminghi ha dichiarato: “Vorrei che aumentassimo questa partecipazione e fare in modo che le centrali tornino nelle nostre mani. Ma poi è necessario estendere le centrali nucleari su un periodo realistico (20 anni secondo lui , ndr) ed è necessario negoziare per avere successo”.

Il partito di opposizione chiede che il ministro Gruen sia rimosso dal fascicolo a favore del solo Alexandre de Croo. Bart de Wever considera gli ambientalisti “ossessionati” dalle centrali elettriche a gas “inquinanti e costose”. Accusa la van der Straten di sottovalutare il fabbisogno energetico e di fare eccessivo affidamento sulle importazioni dalla Francia “che non arriveranno”. La metà dei reattori nucleari francesi è attualmente chiusa per manutenzione o per problemi di corrosione. Per il sindaco di Anversa, Alexandre de Croo è meglio che respinga gli ecologisti del governo. “Siamo pronti a fornire la maggior parte dei pezzi di ricambio.”

“Vogliamo portare questi negoziati a una conclusione positiva”.

"Vogliamo portare questi negoziati a una conclusione positiva".

Interrogato sul gruppo Not Every Sunday (RTL-TVi), il deputato dell'ecolo Samuel Cogolatti ha rifiutato qualsiasi desiderio dei Verdi di sconfiggere i negoziati. "Vogliamo portare questi negoziati a una conclusione positiva", ha affermato. L'eletto ricorda l'accordo siglato a metà marzo tra tutti i partiti di Vivaldi e la necessità di garantire gli approvvigionamenti energetici. "Ma oggi è indiscutibile che è stato dato un assegno in bianco a Engie-Electrabel e il contribuente belga ha pagato la bolletta dei rifiuti radioattivi".







Tra i presenti nel gruppo anche l'ex segretario all'Energia Marie-Christine Merghem (MR) non ha nascosto la sua preoccupazione per il successo dei negoziati, visto che la lettera di Engy è trapelata alla stampa. Ma ha detto di essere soddisfatta dei commenti del signor Cogulati. Mentre il MR chiede anche il rispetto del principio "chi inquina paga Inge", la Margham non esclude una formula di partecipazione statale che si ridurrà all'estensione dei due reattori e che "non impedisce allo stato di imporre tasse alle società, o dal trarre vantaggio dai profitti in eccesso realizzati in questo periodo di aumento dei prezzi.