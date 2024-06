“AutoOccasiounsFestival”: “Molte persone cercano veicoli automatici”

“Un’auto più grande, perché la famiglia è cresciuta, con il cambio automatico”. Questo è ciò che Julien, 39 anni, cercava questa settimana all’Autopolis Bertrange, durante l’“AutoOccasiounsFestival” iniziato lunedì. “Non cerco una 7 posti, cerco un SUV con un bagagliaio più grande”, dice il residente di Dudelange. Non sono interessato a un’auto elettrica, ma perché non dovrebbe essere interessato a un’auto ibrida? D’altra parte non ho fissato un budget. So solo che i prezzi delle auto usate sono aumentati. Julian dice di aver comprato una BMW per 42.000 euro 8 anni fa. “Il modello stesso vale oggi 59.000 euro”, dice.