Sophie Davant si rifiuta di discutere della sua relazione con William Lemergue: “Mi dà fastidio, mi dà fastidio” | persone

Sophie Davant, la famosa conduttrice di “Affaire ended” su France 2, è attualmente in piena promozione del lancio del nuovo numero della sua rivista S comme Sophie. Questo dimanche matin, il giornalista était invitée dans “Cédiatique” sur France 5. Come cours de l’entretien, l’animatrice Mélanie Taravant a voulu interroger Sophie Davant sulla sua relazione con William Leymergie, his cette dernière a refusé d’évoquer le active .

“Mi dà fastidio, mi dà fastidio”, ha spiegato. Mentre Sophie Davant e William Leymergie cercano di mantenere l’intimità come coppia sposata, gli animatori fanno regolarmente la prima pagina per i professionisti dei media. La rivista “Paris Match” ha recentemente pubblicato una foto rubata di un giornalista che rema con l’ex presentatore di “Télématin”. Sophie Davant ha presentato un reclamo per aver pubblicato questa istantanea. “Io parlo della mia vita privata dicendo solo quello che voglio dire e non sopporto che la mia privacy mi venga rubata e non voglio rivelarla, quindi attacco sistematicamente”.

“venderlo”

Quando la conduttrice Melanie Taravant ha usato l’espressione “il tuo amante” per qualificare William Lemerguey, Sophie Davant ha immediatamente risposto: “Sei tu che dici ‘amore mio’ ma non mi sono mai espressa sull’argomento quindi non sto né confermando né invalidando quell’informazione Dipende da me, sono affari miei, tutto il resto è nelle mani del mio avvocato. READ Il regista Christophe Gans licenzia "Le Gendarme de Saint-Tropez": "una maledizione sul cinema francese"

“Le riviste delle persone vanno avanti perché sicuramente vendono”, ha aggiunto, prima di riconoscere, “È difficile fare lavori in onda, lavori fotografici senza parlare di te stesso”. E il famoso giornalista di France 2 ha concluso ribadendo: “Ancora una volta parlo solo per me stesso dicendo quello che voglio dire. Il resto mi è stato rubato, quindi inevitabilmente attacco”.

Guglielmo Lemergue © ap



