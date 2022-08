La principessa belga Maria Laura sposerà William Esvi il 10 settembre a Bruxelles

Il matrimonio della principessa belga Maria Laura con William Esfy si svolgerà sabato 10 settembre a Bruxelles, giovedì pomeriggio, hanno annunciato il portavoce della coppia, Hervé Verhussel, e il sindaco della città di Bruxelles Philippe Claus (PS). La stanza dei matrimoni nel municipio di Bruxelles sarà il luogo del matrimonio civile. La coppia vuole che questo momento solenne rimanga privato. Sono invitati solo i parenti stretti.

La cerimonia religiosa si svolgerà davanti a un pubblico più numeroso lo stesso giorno alle 14:30 nella Cattedrale dei Santi Michel e Godol. Sono stati invitati più di 500 ospiti, inclusa la famiglia reale belga nel suo insieme.

“Nonostante vivessero a Londra, per loro era importante sposarsi qui in Belgio‘, sottolineando Hervé Verhooselle.’È una buona opportunità per Laura per mostrare Bruxelles e il nostro bel paese ai suoceri, ma anche, come ha notato il sindaco, perché i genitori di Laura (la principessa Astrid e il principe Lorenz) si sono sposati qui al municipio il 22 settembre 1984“.

Sarà un momento di gioia e una bella foto di Bruxelles

Lo aggiunge il sindacoTutti i belgi pensano anche al matrimonio di Filippo e Matilde al municipio. Quando un membro della famiglia reale si sposa qui, è sempre in movimento. Sarà un momento di gioia e una bella foto di Bruxelles“.

Gli invitati al matrimonio civile saranno accolti da 24 cadetti della polizia di Bruxelles nel cortile centrale del municipio. Testimoni civili sarebbero da un lato le sorelle della principessa Maria Laura e delle principesse Luisa e Letitia, e dall’altro il fratello e la sorella di William Esvi.

La celebrazione cattolica con culto variabile sarà celebrata dal cardinale Joseph de Kessel. Si ascolteranno canti cristiani ed ebrei.

L’anello, uno zaffiro circondato da diamanti, è stato disegnato a Jaipur daPalazzo dei gioielli‘, il più antico stabilimento di alta gioielleria in India.

I genitori degli sposi riceveranno i loro cari durante i ricevimenti privati ​​a Bruxelles dopo il matrimonio.