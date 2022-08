Il suo piano fallì all’interno della famiglia reale

popolo e re

Nuove scoperte a margine della sua visita nel Regno Unito.

L’origine di tutte le tensioni? Gli esperti reali sono in fermento ormai da qualche giorno: Meghan Markle e il principe Harry metteranno ancora piede sul suolo britannico. L’arrivo nel Sussex è previsto per settembre “Per visitare diversi enti di beneficenza vicini ai loro cuori”, ha annunciato il portavoce. Un’opportunità per alcuni di raccogliere nuovi dettagli sulle loro turbolente vite con il resto della famiglia Windsor.

I re si “svegliano”

“Ho pensato a lungo che Harry e Meghan stessero cercando di creare un’alternativa e svegliare la famiglia reale”.Scritto da Angela Levine, mail giornaliera. “Sono determinati a dimostrare che la loro visione delle cose è la migliore”., sta giurando. Questo progetto progressista avrebbe generato tensioni con il resto della “compagnia” prima di Megxit. “A Meghan non piace perdere e prova molta amarezza e risentimento nei confronti della famiglia reale per non averla lasciata modernizzare”., ha aggiunto la persona che ha scritto biografie dedicate al Duca di Sussex e Camilla Parker Bowles. Il principe Harry sta attualmente lavorando alla sua versione dei fatti in un libro che promette di essere esplosivo.