La “prima intervista” di Michael Schumacher dal suo controverso incidente sugli sci, “È inaccettabile”

Stella di Formula 1Michael Schumacher si è guadagnato la reputazione di a vincitore. È stato più volte campione del mondo e non contiamo le sue coppe e medaglie. In effetti, niente poteva fermarlo! Sfortunatamente, questa serie di vittorie si è interrotta bruscamente.

Michael Schumacher ha avuto un terribile incidente sugli sci

Domenica 29 dicembre 2013 Segna una giornata terribile per l’eroe. Mentre scia con il figlio Mick e tre amici, accade il peggio. Michael Schumacher scende di venti metri in un’area sconosciuta e si verifica l’incidente. L’atleta urta contro un sasso e cade violentemente, tanto da rompersi completamente il casco.

Seguirono molti mesi di lotta per la vita. La sua famiglia, molto presente, non nasconde la sua preoccupazione per lui operazionipoi a coma artificiale dall’eroe. Da quel fatidico giorno, il pilota non è apparso in pubblico. In effetti, ci sono molte voci su di lui.

Sua moglie lo sostiene ogni giorno

Nel 2021 è uscito un documentario tributo a uno dei più grandi campioni di Formula 1 di tutti i tempi. Degno Schumacher, e trasmesso su Netflix, condivide, ad esempio, alcune frasi di sua moglie, Corinna Schumacher. In particolare lei dice: « Mi manca ogni giorno. Ma lui è lì. »

La moglie di Michael Schumacher ha continuato: “È diverso, ma è lì, e questo ci dà forza. Stiamo insieme, viviamo insieme a casa. in trattamento. Stiamo facendo tutto il possibile per migliorare le sue condizioni e farlo sentire come la nostra famiglia e il nostro legame. »

Vergogna intervista a Die Aktuelle. Pubblicare una “intervista esclusiva” generata dall’intelligenza artificiale con Michael Schumacher… che mancanza di decenza. pic.twitter.com/Hn5xgtVJfZ – Dylan Veerasamy 🇲🇺🇫🇷 (@DylanVeerasamy) 19 aprile 2023

Leggi anche:

colloquio « Esclusivo » appena pubblicato

Tuttavia, pochi giorni fa, l’atleta è tornato sotto i riflettori della rivista l’attuale. Secondo la loro prima pagina, Michael Schumacher ha rilasciato un’intervista esclusiva, alla quale hanno commentato: “Prima intervista! » All’interno vi è una doppia pagina dedicata all’eroe che direbbe: “La mia vita è completamente cambiata.”

Il problema è che Michael Schumacher non ha rilasciato questa intervista. Il magazine, infatti, avrebbe generato le parole dell’atleta grazie all’intelligenza artificiale. Tanto è bastato per scatenare una polemica globale che non ha mancato di risuonare con tutti i netizen. Per loro, questo atto può essere descritto come“spregevole”dottoressa“immodesto” dottoressa“inaccettabile” o anche “che si vergogna”.

Inoltre, l’articolo in questione non è stato firmato. Alla fine del testo è indicato solo: “Michael Schumacher ha davvero detto tutto da solo? L’intervista è avvenuta online. Attraverso una pagina dedicata all’intelligenza artificiale (AI). Ci sono siti dove chattare con le celebrità. » Pertanto, i fan del pilota non si rallegrano così in fretta: il loro idolo non lo è Non tacque. D’altronde il suo nome non manca mai di finire in prima pagina su tutti i maggiori quotidiani!