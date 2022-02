Jade Hallyday fête la Saint Valentin avec son petit ami… et leurs mamans valident

Persone e persone

Michael Sean Klemeniuk fait presque déjà partie du clan Hallyday.

La fille du taulier et de Laeticia Hallyday a bien grandi. Aujourd’hui âgée de 17 ans, Giada Hallyday partage sur instagram des photos de sa vie trépidante d’adolescente avec ses amis… Mais rarement de son petit copain. À l’occasione de la Saint-Valentin, elle a tout de même publié quelques photos de leur virée dans un restaurant de Los Angeles. ” Il mio San Valentino. Ti amo “écrit-elle sobrement en légende de ses clichés.

Depuis maintenant un an, Jade Hallyday è in coppia con Michael Sean Klemeniuk, un giovane manichino di figlio e patron di un marchio di bijoux. L’est égallement le fils du producteur francese Thierry Klemeniuk e l’attrice britannica Gabriella Wright.

La maman de Jade, Laeticia Hallyday, a tout de suite come le post de sa fille. Gabriella Wright a quant à elle commenté con affetto : « Trop belle et trop beaux, ti amo », Agrémenté d’emojis coeurs et flammes. Les deux tourtereaux se sont d’ailleurs rencontrés grâce à leurs mamans, puisque ces dernières sont amies. Michael fait presque déjà partie de la famiglia à en voir les preuves d’affection de Laeticia. À l’occasione de son anniversaire en juin dernier, elle avait ainsi qualifié de «diamant brut» le jeune hommele remerciant « d’être une moitié aussi géniale pour Jade, votre couple est ma Choose Favorite au monde entier ».