La prima apparizione pubblica dell’attore americano Jamie Foxx dopo una malattia

L’attore americano premio Oscar Jamie Foxx ha detto di aver fatto la sua prima apparizione pubblica a Hollywood dopo aver sofferto di un problema di salute che lo ha lasciato incapace di camminare sei mesi fa.

In un’apparizione a sorpresa ai Film and Television Awards di Los Angeles lunedì sera, l’attore ha detto di aver “ne passate tante”.

“È pazzesco. Sono sei mesi che non riesco a farlo e non riesco a camminare”, ha detto, senza specificare la natura del problema di salute che lo affliggeva.

Jamie Foxx, il cui vero nome è Eric Marlon Bishop, ha parlato per la prima volta in un video a luglio, sostenendo di essere “tornato dall’inferno”.

Dopo aver sofferto di “complicazioni mediche”, l’attore 55enne è stato trasferito in un istituto medico in Georgia, nel sud degli Stati Uniti, ad aprile, dove stava girando un film per Netflix.

Sua figlia, Corinne Fox, ha voluto smentire le voci un mese dopo, confermando su Instagram che suo padre era “fuori dall’ospedale da diverse settimane e (si stava riprendendo)”.

Jamie Foxx ha vinto l’Oscar come miglior attore nel 2005 per la sua straordinaria interpretazione della leggenda del soul Ray Charles nel film biografico “Ray”.

È stato anche nominato per un Academy Award per il suo ruolo in “Colliteral” quello stesso anno, e ha anche fatto colpo interpretando uno schiavo che conquista la sua libertà nel western di Quentin Tarantino “Django Unchained”.

A novembre, a New York, è stata presentata una denuncia per violenza sessuale contro Jamie Foxx per presunte azioni risalenti al 2015.