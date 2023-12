Con i suoi nuovi processori quantistici Heron e Condor, IBM sta andando avanti

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] Intervista: in cosa differisce un computer quantistico? Il mondo quantistico è affascinante: su questa scala, ad esempio, le cose possono…

A’IBMIBM manica superiore Si è svolto questa settimana a New York. È stata un’opportunità per IBM di fare proprio questo Visualizza i tuoi progressi Nel campo dell’informatica quantistica, dettagliando i prossimi passi. L’azienda ha fatto diversi annunci, a cominciare da due nuovi processori quantistici.

Il primo èIBM CondorProcessore 1.121 QubitQubit Il che riesceFalco pescatore E 433 qubit. I qubit sono l’equivalente dei bit binari nei computer classici, ma il valore dei qubit può essere 0, 1 o entrambi. Questo non è il primo processore a contenere più di 1.000 qubit, da quando Atom Computing ha annunciato il proprio processore alla fine di ottobre. Questo processore viene utilizzato principalmente per testare nuove tecnologie, aumentando la densità di qubit del 50%.

Computer quantistici interconnessi

Nel frattempo, IBM ha annunciato Tanto quanto un aironeun processore da 133 qubit con frequenza fissa dedicata all’esecuzione di calcoli utili, che è ciò che riesce a fareaquila Da 127 qubit. L’azienda afferma di aver migliorato le prestazioni da tre a cinque volte ed eliminato le interferenze (confusioneconfusione tra due segnali). Questo processore è stato integrato in un nuovo computer quantistico standard, il…IBM Quantum Sistema II. Il primo è già operativo a New York con tre processori Heron. parecchi Il secondo sistema quantistico Possono essere collegati insieme per raggiungere 100 milioni di operazioni in un unico circuito quantistico. IBM spera di creare un sistema in grado di eseguire un miliardo di operazioni su un singolo circuito quantistico entro il 2033.

Inoltre, IBM ha annunciato la versione 1.0 del suo framework Qiskit, che consente la creazione di programmi quantistici in… PitonePitoneIn altre parole, la prima versione è considerata di successo e perfettamente funzionante. Inoltre, la nuova intelligenza artificiale generativa integrata nella piattaforma Watsonx sarà in grado di aiutare a scrivere il codice quantistico di Qiskit.

Parlando di calcolo utile e aggiornando Qiskit alla versione 1.0, IBM sembra voler celebrare l’occasione e segnalare l’inizio di una nuova era per il calcolo quantistico.