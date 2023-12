Il Presidente della Repubblica annuncia l’istituzione di un nuovo Consiglio Scientifico

Jean Tirole, vincitore del Premio Nobel per l’economia 2014, rientra in questo gruppo di studiosi di alto profilo. Nuovo raduno / Reuters

Informazioni sul Figaro – Le Figaro Abbiamo ottenuto in esclusiva l’elenco degli studiosi di alto livello che sarà presentato giovedì all’Eliseo.

Fare in modo che la Francia sia sempre un passo avanti. È questo l’obiettivo dichiarato del Presidente della Repubblica, che inaugurerà nei prossimi giorni un ciclo incentrato su ricerca e innovazione. In particolare, questo giovedì dovrà annunciare l’istituzione di “ Consiglio Scientifico Presidenziale »NO Le Figaro Ho ricevuto in esclusiva la configurazione. Un dispositivo che fa riflettere” Consiglio della scienza e della tecnologia » che fornisce consulenza al Primo Ministro britannico su tutte le questioni relative alla scienza e all’innovazione. Lo shock della crisi Covid è ancora nella mente di tutti. Il Paese non è stato in grado di sviluppare in tempo un vaccino contro Sars-CoV-2. ” Il risultato di vent’anni di disinvestimento pubblico e privato nella ricerca », Spieghiamo all’Eliseo i sintomi « Diminuzione dell’industrializzazione e diminuzione della capacità di innovare ». “E così l’entourage del presidente punta il dito contro un’organizzazione e degli scienziati molto complessi”. perdere molto…