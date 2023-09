Chris Peters, presidente di Elia, assumerà il controllo di bpost

Prima di entrare nel Gruppo Elia nel 2015 come CEO, Chris Peters ha guidato le attività di consulenza aziendale di Schlumberger in Africa, Europa, Medio Oriente e Russia. In precedenza, ha trascorso 14 anni presso McKinsey (sette anni come associato), specializzandosi nel settore energetico. Durante i primi dieci anni della sua carriera, ha lanciato un ufficio di progettazione e un’impresa di costruzioni, ed è stato anche attivo come direttore delle vendite e direttore tecnico per la parte europea di Hoogovens Aluminium.

Direttore dell’anno

Nel 2021 è stato nominato Manager dell’anno dalla rivista economico-finanziaria Trends per essere… “Un manager laborioso e visionario che mantiene i piedi per terra, fa accadere le cose con calma e concilia gli interessi e le aspettative dei diversi stakeholder.”

Sotto la sua guida, il Gruppo Elia è diventato uno degli operatori di rete più innovativi in ​​Europa, concentrandosi su sostenibilità, trasformazione digitale e cooperazione internazionale. La sua esperienza e la sua visione lungimirante hanno contribuito notevolmente alla trasformazione del Gruppo Elia negli ultimi anni, diventando un’azienda socialmente rilevante che gioca un ruolo centrale nella transizione energetica in Belgio e Germania.

Continua a cambiare

In qualità di CEO di bpostgroup, Chris Peters continuerà a trasformare l’operatore postale belga in un attore globale leader nella logistica dell’e-commerce, con una forte posizione in Belgio e ambizioni per lo sviluppo sostenibile. Inoltre dovrà garantire il futuro e la crescita del gruppo.

L’intero Consiglio di Amministrazione ringrazia Philippe d’Artien per l’importante ed efficace ruolo svolto come amministratore delegato ad interim del Gruppo durante questo periodo di transizione, ruolo che Philippe continuerà a svolgere fino alla data del suo ingresso in carica. Philippe d’Artien rimarrà CEO ad interim di bpostgroup fino a quando Chris Peters non subentrerà, dopodiché continuerà a ricoprire il ruolo di CEO ad interim di bpostgroup. Unità di lavoro E-logistica in Nord America ed e-logistica in Eurasia. Quinn Alterman assume la carica di CFO ad interim.