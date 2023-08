Ogni mattina, il team di Zonebourse identifica e riassume le informazioni chiave relative alle società quotate in tutto il mondo, per le notizie chiave all’inizio della giornata di borsa. I contenuti includono una sezione sulla Francia e un’altra sui principali mercati internazionali, in particolare le aziende statunitensi e quelle dei grandi mercati europei (UK, Germania, Svizzera, Italia e Spagna) e dell’Asia Pacifico.

in Francia Annunci importanti (e meno importanti). Engie e Microsoft stanno sviluppando congiuntamente progetti solari comunitari negli Stati Uniti.

Voltalia ha ambizioni in Albania.

Hanno pubblicato/dovrebbero pubblicare: persona… Nel mondo Risultati aziendali (i commenti sono immediati e non influiscono sull’andamento dei titoli) Alfen ha tagliato le sue previsioni sui ricavi per l’anno fiscale 2023 di circa il 9%.

Marks & Spencer prevede una crescita degli utili per l’anno fiscale in corso.

Pandora sta registrando ottimi rendimenti e alzando i suoi obiettivi, ma mostrando un margine un po’ deludente.

Straumann pubblica le entrate online su H1 e annuncia la partenza del suo presidente nel 2024, per essere sostituito dal vicepresidente Petra Rumpf.

Tecan pubblica i risultati semestrali in ribasso e conferma i target al 2023 fissati a marzo. Annunci importanti (e meno importanti). UBS pagherà 1,44 miliardi di dollari per saldare il file RMBS ereditato dalla crisi del 2008 con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Berkshire Hathaway si è rafforzata nel segmento degli immobili residenziali nel secondo trimestre dello scorso anno R. Ortone NVR e Lennar.

NVR e Lennar. Tesla lancia le nuove ed economiche Model S e X negli Stati Uniti.

Gli investitori attivi si ritirano da Salesforce dopo il rimbalzo del prezzo delle azioni.

L’investitore attivista Elliott Investment Management vende la sua partecipazione in PayPal.

Ryanair prevede di stabilire un nuovo record di passeggeri ad agosto, ha affermato Reuters citando un alto dirigente.

Thermo Fisher ha completato l’acquisizione di CorEvitas per 913 milioni di dollari.

Mutaris completa l’acquisto del caseificio Emmi in Germania.

Il biosimilare Eylea di Sandoz (Novartis) migliora l’acuità visiva in uno studio in fase avanzata.

Implenia possiede il 41% di WindWorks Jelsa.

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha classificato ieri il richiamo del dispositivo respiratorio Philips nella categoria più rischiosa della sua scala di rischio. Exor, la holding di Agnelli, entra nel capitale con una quota del 15%.

Esmark si offre di acquistare Acciaio americano A $ 35 per azione.

Pubblicazioni Les Principales du jour: The Home Depot, Alcon, Sea Limited, Straumann, Legal & General, Pandora, Tecan, Seadrill, FLSMidth…