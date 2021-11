La pressione sulla Cina sta aumentando

Dalle Nazioni Unite alla Casa Bianca, passando per gli organismi mondiali del tennis, si moltiplicano gli atteggiamenti per chiedere alla Cina di far luce sulla scomparsa del tennista cinese Peng Shuai, che non ha mostrato segni di vita dall’inizio di novembre.

Venerdì, tramite la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, gli Stati Uniti si sono annunciati ‘Molto preoccupato’ Il destino del giocatore cinese. Washington chiede a Pechino di fornire “Evidenza verificabile” e “indipendente” per quanto riguarda la sicurezza e il luogo in cui si trova l’atleta. Come ha annunciato giovedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden,considerare” un Boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali in programma a febbraio a Pechino, per protestare contro le violazioni dei diritti umani in Cina.

Lo farà, ha detto una portavoce dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani, Lise Throssell, in una conferenza stampa a Ginevra venerdì. “È importante avere una prova di dove si trova (Peng Shuai) e vedere se sta bene […] Chiediamo un’indagine trasparente sulle sue accuse di violenza sessuale.ha insistito lei.

La scomparsa del giocatore cinese ha scatenato una crescente ondata di reazioni. La WTA, l’organo di governo mondiale del tennis femminile, ha chiesto un’indagine “trasparente e corretto”Al punto da minacciare la Cina di non comparire più nel cerchio dei pianeti. Diversi grandi nomi del tennis hanno anche espresso le loro preoccupazioni sui social network con l’hashtag #WhereIsPengShuai.