La patch 10.2.6 uscirà a marzo 2024 e sarà seguita dalla stagione 4 di Dragonflight – World of Warcraft

Blizzard mantiene il segreto riguardo alla patch Dragonflight 10.2.6. In'L'articolo è stato pubblicato Nelle ultime ore abbiamo appreso che lo studio prevede di pubblicare l'aggiornamento a marzo, ma anche che le aree di test saranno limitate per evitare spoiler. Gli sviluppatori vogliono che i giocatori scoprano nuove funzionalità allo stesso tempo.

D'altra parte, abbiamo Patch 10.2.6. La data di uscita è prevista per marzo e il PTR sarà particolarmente limitato. Blizzard preferisce non rivelare i dettagli troppo presto.

D'altra parte, sappi che la patch 10.2.6 includerà il contenuto dei file Il volo del drago stagione 4. Tuttavia, verrà crittografato, impedendo che i dettagli vengano rivelati a monte tramite il data mining. D'altra parte, Blizzard conferma che i contenuti S4 saranno testati sul PTR 10.2.6 poco prima del suo lancio.

Ovviamente tutto ciò solleva degli interrogativi e ci chiediamo se il team responsabile dello sviluppo sarà in grado di offrire un'esperienza di gioco di alta qualità senza l'ausilio di campi di prova. Su questo argomento Blizzard sta già facendo la sua parte avvertendo che potrebbero esserci difficoltà al lancio ma che gli sviluppatori saranno reattivi.

Come molti hanno notato, questa è la prima volta dal lancio di Dragonflight che non abbiamo un PTR attivo e ci rendiamo conto che si tratta di una curiosità.

A Aggiornamento 10.2.6 Da Dragonflight, abbiamo creato quello che crediamo sia un evento unico ispirato al feedback della community. È aperto a chiunque abbia un abbonamento a World of Warcraft e voglia partecipare (giocatori di WoW Classic o Dragonflight). Non diremo altro. Scusa ! Il nostro obiettivo è andare avanti Mantieni il segreto. Sta a te provare a indovinare! Abbiamo monitorato le reazioni alle sorprese della Stagione delle Scoperte e vogliamo adottare un approccio simile ma diverso per Dragonflight.

Ciò significa che non ci sarà Non esiste RPT (Area prove generale) Per parte del prossimo aggiornamento, a differenza di quanto facciamo abitualmente. Tutto ciò che possiamo dire è che sarà disponibile a marzo. Chiarimento: L'aggiornamento includerà anche tutto il necessario per Il volo del drago stagione 4, ma rimarrà nascosto. Poco dopo il lancio dell'aggiornamento, renderemo disponibile la Stagione 4 sul PTR 10.2.6 prima del lancio.

Perché lo facciamo? Ci piace pubblicare contenuti ricchi di sorprese e non analizzati o rivelati prima. Ci piace anche vedere la gioia della community nello scoprire tutto insieme quando entrano nel gioco. Non vediamo l'ora di vedere se la community apprezzerà questo tipo di sorprese e non vediamo l'ora di sentire il tuo feedback. Questa è un'esperienza rischiosa e può diventare un po' complicata, ma facciamo tutto il possibile per assicurarci che tutto vada liscio.

Il team di World of Warcraft è impegnato a garantire un rilascio affidabile e di alta qualità di questo aggiornamento. Siamo sensibili e reattivi ai problemi e alle domande che possono sorgere. Quindi spero che ci perdonerete se avremo qualche difficoltà con questo esperimento e che lavoreremo insieme quando lo lanceremo a marzo. Allora saprai tutto!