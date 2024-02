Presto potrai giocare a…Monopoli Bastogne: in arrivo a fine anno!

Non compreremo strade a Parigi o Bruxelles… compreremo aziende a Bastogne, questo è ciò su cui possiamo giocare a fine anno. L'Associazione dei Commercianti di Bastogne (ACAIB) ha infatti deciso di introdurre una versione locale del famoso gioco del Monopoli.

“Volevamo introdurre una nuova idea“, spiega la presidente Véronique Goupil. Gli altri membri del comitato mi seguirono. Quindi dobbiamo iniziare a creare e stampare 1.500 giochi con un budget totale di 50.000 euro. Per finanziare questo progetto, abbiamo deciso di rivolgerci ai sostenitori dell'associazione che hanno ricevuto una lettera in cui si annunciava un nuovo progetto, senza aggiungere altro, e di invitarli ad una presentazione. Poi lo abbiamo spiegato sui social. E ha avuto molto successo. In cinque giorni abbiamo riunito 29 commercianti per riempire i 29 spazi disponibili sul tabellone di gioco, con i prezzi in aumento come nel Monopoli. Il codice QR dovrebbe permettere anche di ritrovare il video realizzato per promuovere il commercio nella nostra città. Ora dovremo aspettare fino a novembre per avere le copie. Sarebbe un bellissimo regalo per la fine dell'anno.”

Con i principali luoghi e monumenti di Bastogne

Dovrete quindi avere pazienza, perché non è ancora possibile che riusciate a fare un abbinamento (che dovrebbe costare 59 euro). “Dobbiamo prima mostrarlo ai nostri sponsor per vedere se vogliono delle copieLa signora Goebel continua. Successivamente, stiamo pensando di organizzare un evento. Stiamo studiando anche come distribuirla, perché dobbiamo fare i conti anche con l'Iva al 21% sui giochi. Speriamo che sarà ben accolto e che potremo ottenere grandi profitti. Perché l'obiettivo è sempre lo stesso: raccogliere fondi per promuovere e sostenere lo sviluppo imprenditoriale della nostra città. Potrebbe essere un progetto folle, ma noi ci crediamo. “Ho sempre molte idee, ma non inseguiremo dieci lepri contemporaneamente.”

Non ci sono al momento immagini disponibili per il futuro del Monopoli Bastognard. I luoghi e i punti di riferimento principali di Bastogne, come il bacino idrico o la Porte de Trêves, devono apparire sul tabellone e sulla scatola, con l'approvazione del comune. Véronique Geubel attende notizie di Mardasson, poiché è una reale americana.

Nella provincia del Lussemburgo esiste già il monopolio di Arlon. Si presume che un'altra versione verrà lanciata su Redu durante il mese di aprile.

Nuova eccitazione

Dal suo arrivo alla presidenza dell'ACAIB, Véronique Goupil, che conta su un Consiglio di amministrazione entusiasta, può avanzare con nuovo entusiasmo nell'associazione: “Abbiamo contattato gli esercenti per aumentare il numero degli iscritti. Al nostro arrivo erano 45 e a fine anno erano 99. Dall'inizio del 2024 segnaliamo tramite social tutti coloro che pagano l'abbonamento. “Questo motiva gli altri a unirsi a noi. Ciò accade anche nei villaggi; E' una cosa davvero positiva per l'associazione. Questo ci permette di sostenere altri progetti che possiamo realizzare. E questo è il caso.”

San Valentino e la valorizzazione degli invenduti del settore tessile potrebbero rilanciare le attività nei prossimi mesi. Senza dimenticare la notte del 6 luglio e i saldi dell'ultimo fine settimana di luglio. L'attività di Baston resta dinamica ed è chiaro che voglia dimostrarlo.