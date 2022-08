La passeggiata spaziale russa è stata interrotta a causa di una causa legale

Una passeggiata spaziale russa si è conclusa prematuramente mercoledì a causa di un problema alla batteria sulla tuta di uno dei due cosmonauti che vi hanno partecipato, e le agenzie spaziali statunitensi e russe hanno voluto rassicurarsi dicendo che non era mai in pericolo.

“Andiamo e iniziamo a tornare dentroDalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) comandava il cosmonauta Oleg Artemyev, a più di due ore dall’inizio della passeggiata spaziale, che aveva appena segnalato anomalie nei dati che indicavano lo sforzo spaziale della tuta spaziale.

“Oleg, devi tornare alla camera di equilibrio il prima possibile.”, è stato più volte chiesto, secondo le parole dei dipendenti russi a diretto contatto con i cosmonauti, tradotte in inglese su una videocassetta trasmessa dalla NASA.Per favore, non preoccuparti, va beneTuttavia, gli è stato anche detto.

“IO ? Preoccupazione ? InizioOleg Artemyev ha risposto, sempre secondo il traduttore della NASA. L’astronauta si è unito alla camera di equilibrio, dove è stato collegato direttamente alla corrente della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi ha aspettato che il secondo astronauta, Denis Matveev, recuperasse i materiali utilizzati durante l’uscita ed entrasse anche nella camera di equilibrio, che viene poi chiusa per la ricompressione.

La passeggiata spaziale è stata dichiarata completa in quattro ore. “La situazione è sotto controllo (…). La salute dell’astronauta non è minacciataLo ha detto in un comunicato Roscosmos, l’agenzia spaziale russa.L’equipaggio sta bene.“”Il duo non è mai stato in pericolo durante le operazioniQuesto è ciò che ha affermato anche la NASA in un post sul blog.

Questa è stata la settima passeggiata spaziale di Oleg Artemyev e la terza di Denis Matveyev. Prima dell’incidente, sono stati in grado di installare due telecamere fuori dalla stazione. “I lavori incompiuti verranno eseguiti durante i prossimi viaggiRoscosmo ha spiegato.