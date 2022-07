Addio Internet Explorer, roaming UE e qualità in Tesla

Gli argomenti di questa settimana: Perché il Giappone teme la fine di Internet Explorer, la nostra recensione di Ray, gli altoparlanti Sonos a basso costo, l’Unione Europea che estende gli accordi di roaming mobile e la qualità costruttiva delle auto elettriche che sarebbe diminuita drasticamente nel 2021 (soprattutto a Tesla ).

La fine di Internet Explorer provoca il panico in Giappone

Agenzie governative, istituzioni finanziarie, aziende industriali… In Giappone, la fine di Internet Explorer non rende solo felici le persone. Il Paese, infatti, non era ben preparato alla scomparsa del browser: molti siti web e strumenti online si affidano alle sue funzionalità, che tuttavia sono considerate obsolete. L’intranet di molte aziende giapponesi, in particolare, richiede ancora Internet Explorer 2022. Una rapida inversione di tendenza sta causando un po’ di caos in alcune strutture.

Che cos’è il dispositivo audio Sonos Ray a basso prezzo?

Sonos Ray sono altoparlanti straordinari che offrono circa 300 euro. Ma troviamo tutto il know-how tecnico e la qualità di riproduzione del suono associati al marchio? Secondo il nostro test Sonos Ray, il suono c’è così come la facilità d’uso. Vi invitiamo a scoprire tutto ciò a cui abbiamo pensato Uno dei migliori altoparlanti per soggiorni di piccole dimensioni nel 2022.

Cosa significa estendere gli accordi di roaming mobile in Europa?

Ora è ufficiale: venerdì esteso l’UE “Viaggiare come a casa” Fino al 2032. Questa regola consente agli europei di utilizzare il proprio piano di telefonia mobile in tutti i paesi dell’UE come se si trovassero nel proprio paese. Buone notizie per i possessori di smartphone, perché come sottolinea Margrete Vestager, questo significa soprattutto “I consumatori potranno continuare a usufruire dei servizi di roaming gratuiti per i prossimi 10 anni”. in tutto il territorio dell’Unione. Ti offriamo Decodifica questo annuncio nel nostro punto completo.

Lo studio rileva un forte calo della qualità di produzione delle auto elettriche nel 2021

Studio di JD Power Spiega che la qualità della produzione di auto elettriche è diminuita drasticamente nel 2021. Il motivo: le conseguenze della pandemia di coronavirus che ha preso il sopravvento sulla catena di approvvigionamento e ha costretto i produttori a fornire auto a volte incomplete. Tuttavia, la situazione non è la stessa per tutti i produttori. In fondo alla classifica ci sono nomi come Tesla e Polestar le cui ultime auto potrebbero accumulare problemi.

Questo è tutto per oggi.