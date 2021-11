Finali mondiali e Premiere Arcane su Twitch

La serie animata Arcane è stata menzionata per la prima volta durante la celebrazione del decimo anniversario di League of Legends e la serie animata di League of Legends è stata rilasciata da sabato sera a domenica poco dopo la finale del campionato mondiale.

Lo stile di animazione scelto da Fortiche, che è un misto di 3D e 2D, non punta al realismo. Lo studio preferisce anche i codici cinematografici alle abitudini dell’animazione “europea”: l’illusione della telecamera sulla spalla, la diversificazione dei valori di ripresa a seconda di ciò che vogliamo trasmettere come messaggio, ecc., … Un sorprendente esempio è la differenza nel trattamento visivo delle due città, Beltoffer e ZONA : Vista dall’alto e immagini brillanti inondate di luce Beltoffer E il buio è alleato con questa popolare fotocamera da spalla quando lo è ZONA .

Se Riot è stata in qualche modo conosciuta per aver chiuso i suoi franchise (soprattutto negli eSport), il fatto che abbiano affidato la produzione di Arcane a uno studio indipendente è la prova che sanno anche come affidare ai loro figli qualcuno che sa come convincerli a . Ne beneficerai bene.

dove Ottieni GinXeed Nel 2015 la casa di Fortiche è cresciuta: il successo dei loro successi ha spinto il colosso americano dietro League of Legends, Giochi antisommossa , per aumentare il ritmo commissionando loro la produzione della loro prima serie animata: misterioso . Per sfruttare questa produzione più sostenibile, lo studio è passato da una trentina di dipendenti fissi in pochi mesi a più di 500 dipendenti distribuiti tra Parigi e le due nuove filiali.

Curiosità: come notato sopra, la loro prima produzione è stata la clip rilasciata per la versione Jinx di League of Legends… Raccontare le sue origini attraverso Arcane è anche un modo per chiudere il ciclo produttivo di Fortiche.

Per annunciare la sua serie, Riot pensa che sia grande: eventi e premi relativi alla serie sono disponibili in tutti i giochi dell’editore. Questa esperienza mediatica si chiama “Riot X Arcane” e vuole sicuramente creare un’emulsione tra i giocatori che si sono già guadagnati la franchigia…

Ma Arcane non è progettato solo per i fan di LoL e non devi sapere nulla del gioco per divertirti. Al contrario, può anche essere un ottimo portale per i principianti di questo universo, i quali, inoltre, non devono nemmeno essere giocatori per guardare la serie.

E per raggiungere questo nuovo pubblico, il colosso americano ha più di un asso nella manica… Come pietra angolare della colonna sonora di Arcane, Riot ha scelto un mix che ha già dimostrato il suo valore: Canzone e videoclip degli Imagine Dragons nel mondo degli arcani regia di Fortiche… Il video arriva al punto di mettere i membri del gruppo accanto a Vi, Jinx e altri personaggi della serie.

Dopo aver utilizzato la musica per raggiungere un pubblico più globale, Riot Games non ha intenzione di fermarsi qui: dall’illuminazione del Burj Khalifa a Dubai all’apertura di gallerie e negozi nelle principali città come Parigi, Londra, Singapore o Los Angeles, Arcane deve parlare circa.. .