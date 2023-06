Deframmenta il tuo disco rigido in modo semplice e facile

Se sei un utente di computer, hai sentito parlare di deframmentazione e deframmentazione dei tuoi dischi rigidi. Certo, con lo sviluppo degli SSD, questa domanda è meno rilevante oggi rispetto al passato, ma rimane molto rilevante. Pertanto, è sempre utile comprendere questo fenomeno e conoscere la soluzione che deve essere attuata per ridurlo.

Cos’è la vendita al dettaglio?

Ogni volta che un file viene salvato su un computer, viene scritto su disco in blocchi. Per fare un’analogia, è un po’ come quando scrivi del testo su un taccuino, con una ripartizione di ogni pagina. All’inizio, quando il supporto è vuoto, tutte le parti vengono registrate in successione, una dopo l’altra. Ma ogni volta che un file viene eliminato, il posto che occupa viene liberato per ospitare nuovi file che ovviamente non hanno le stesse dimensioni. Molto rapidamente, i nuovi file vengono tagliati in pezzi diversi – frammenti – sparsi ovunque. Per continuare con l’analogia del taccuino, è come se i testi si trovassero sparsi su pagine non consecutive. Questo fenomeno è noto come frammentazione.

Mentre la frammentazione non è un problema sugli SSD, che utilizzano circuiti elettronici, è diverso sugli hard disk magnetici, che sono dispositivi meccanici: come i giradischi in vinile, hanno un braccio che si muove in modo che la testina di lettura-scrittura sia posizionata nella posizione corretta . E quando il disco è molto frammentato, la testina compie continui movimenti per leggere e scrivere file, il che influisce sulle sue prestazioni – in termini di tempo di accesso e throughput – rallentando contemporaneamente il computer, che diventa meno reattivo.

E si è rivelato essere un fenomeno furbo. Perché oltre ai file che crei o scarichi consapevolmente, ci sono innumerevoli elementi che provengono da aggiornamenti del sistema operativo e dati invisibili da Internet (cookie, cache, ecc.). Di conseguenza, qualunque cosa tu faccia, i tuoi dischi diventano un vero formaggio svizzero!

Ma poiché questo fenomeno è noto da molto tempo, è sotto controllo. I sistemi operativi come i moderni dischi rigidi includono funzioni per ridurre questo. Come la deframmentazione, la funzione di raggruppare parti sparse di file per velocizzarne la lettura. Il processo era particolarmente efficiente e delicato con i primi dischi rigidi… e lo è ancora oggi! Ma le tecnologie si sono evolute e con esse le risposte con nuovi strumenti di deframmentazione e ottimizzazione per i più recenti supporti di memorizzazione.

Dovresti deframmentare i tuoi dischi rigidi?

Sì, i dischi rigidi magnetici devono sempre essere deframmentati per non rallentare l’accesso ai file. Ma se hai un computer con Windows 7 e a fortiori Windows 8 o 10, o anche un Mac con un sistema operativo di meno di dieci anni, il tuo sistema operativo si occupa di tutto. Comunque su dischi interni, siano essi hard disk o SSD. Se non hai toccato nessuna delle impostazioni di sistema, ottimizza i tuoi dischi regolarmente e automaticamente, concentrandosi sui tempi in cui non usi il computer.

Su Windows, il processo è automatico come su MacOS. Ma con gli strumenti messi a disposizione da Microsoft è anche possibile avviare specifiche programmazioni di ottimizzazione e modifica delle operazioni di deframmentazione previste da Windows.

Quando dovresti deframmentare?

Se hai un uso abbastanza minimo del tuo computer (puoi modificare alcuni file di grandi dimensioni), lascialo al tuo sistema operativo.

Per non ridurre le prestazioni del computer, è importante eliminare di tanto in tanto i file non utilizzati per mantenere, ad esempio, il 10-20% di spazio libero sul disco (indipendentemente dalla sua tecnologia). Ciò offre al sistema più spazio per archiviare nuovi file e i suoi meccanismi di deframmentazione e ottimizzazione faranno il resto.

Sul loro sito Web, i produttori di dischi offrono software di ottimizzazione e riparazione gratuiti da scaricare (più spesso per Windows che per macOS e Linux).

Un SSD dovrebbe essere deframmentato?

Questa è un’affermazione che incontriamo spesso: “È pericoloso deframmentare un SSD. Ricorda, un SSD è un disco costituito solo da celle di memoria elettroniche (come una chiave USB), a differenza di un disco rigido magnetico con una testina di lettura che si muove”. Tre note sugli SSD:

– La solita deframmentazione dei dischi rigidi non ha importanza in un SSD, poiché non c’è un braccio meccanico da muovere. Indipendentemente dalla posizione della cella di memoria e parte del file, viene letto alla velocità di un elettrone.

Le scritture su un SSD aumentano l’usura: l’esecuzione di uno strumento che passa il tempo a spostare frammenti di file da un luogo all’altro può ridurre la durata del supporto.

– Poiché gli SSD e la memoria elettronica devono ancora essere ottimizzati regolarmente, hanno i propri meccanismi di ottimizzazione: sono chiamati comandi TRIM.

