Il cancro di Kate Middleton: è ora che Harry e Meghan le chiedano perdono «per il danno che ho causato»

Questo annuncio ha avuto un effetto bomba in tutto il mondo il 22 marzo 2024. Kate Middletonche si sta riprendendo da diverse settimane, ha parlato in un video a Annuncia di avere il cancro. “A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra. A quel tempo si presumeva che non avessi il cancro. Ma gli esami effettuati dopo l'operazione hanno rivelato la presenza di cancro“, annunciò.

Nel frattempo, la principessa del Galles ha chiarito di averlo fatto È stata iniziata la chemioterapia profilattica Potrà contare sul sostegno di suo marito, il principe William, e di coloro che le sono vicini. Per superare al meglio questa prova ha chiesto anche il rispetto della sua vita privata.

Harry e Meghan potrebbero chiedere scusa a Kate Middleton e al marito

Un giorno dopo l'annuncio… Meghan Markle e il principe Harry gli hanno augurato una pronta guarigione In un comunicato stampa molto semplice. “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla sua famiglia, e speriamo che possano farlo nella privacy e nella pace“, si legge. Mentre le tensioni tra Cambridge e Sussex sono evidenti da diversi mesi, Il cancro di Kate Middleton potrebbe aiutare a sistemare le cose.

In effetti, i genitori di Archie e Lilibet possono farlo Ammettono di aver causato gravi danni alla famiglia reale britannica Negli ultimi anni e mettere da parte il loro orgoglio Chiedo scusa a Kate Middleton e a suo marito. Come promemoria, Meghan Markle e il principe Harry hanno raddoppiato le rivelazioni, spesso negative, sulla famiglia reale.

Harry e Meghan hanno rilasciato dichiarazioni durissime nei confronti di Kate Middleton

Che si tratti di interviste, serie Netflix o autobiografia del Principe di Sussex, Il Principe di Galles e sua moglie non sopravvissero mai. Parole che hanno avuto un impatto significativo sulla distanza tra i due fratelli che erano stati uniti fin dalla scomparsa della madre, Lady Diana, quando erano solo bambini.

Resta da vedere se le scuse non arriveranno troppo tardi, dato che il danno sembra essere troppo grande.