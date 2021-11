La noia fa una sorpresa, Sene trasmette in diretta le partite della domenica (Namur)

Antonin Dardenne e Boring hanno firmato la loro seconda vittoria stagionale in campionato, la seconda in casa. EdA – Christoph il ranocchio

Le partite della quattordicesima giornata di campionato saranno seguite direttamente con la telecronaca sabato sera e domenica pomeriggio.

Noioso 2 – Grand Lease 1

Gol: Querer (0-1, 5), Diskouf (1-1, 70° posto), Ansyao (2-1, 86° posto).

Il Grand-Leez ha iniziato perfettamente la gara aprendo le marcature dopo cinque minuti di gioco, Beauraing, ridotto a dieci minuti, ha pareggiato a venti minuti dalla fine, rilanciando un incontro che pensavamo fosse quasi finito. Pochi minuti dopo il fischio finale, la squadra di Burnoy riesce a vincere per via di Ansiaux.

Cine 6 – Moulinette 2

Gol: Claude (1-0, 4, 3-1, 42, 5-1, 64), Audran (2-0, 7), Buttejmi (2-1, 35 e 6-2, 82), Minion (4 -1, 54), Lambrecht (6-1, 75)

Dopo la pesante sconfitta ai Loyers lo scorso fine settimana, Ciney era ansioso di fare le cose per bene, quando è entrato Moignee. E ci sono voluti solo sette minuti di gioco per vedere i Cinaciens effettivamente condurre 2-0. E’ l’inizio di una lunga serata per Molini che alla fine perde 6-2.

Nuove partite della capitale Flavion e Malone

in fondo al tavolo, Che colore (13, 10 punti) e Flavion Morialmi (14, 10 punti). Per queste due squadre, questo duello rappresenta una nuova opportunità per allargare un piccolo divario su un diretto concorrente nella lotta per il salvataggio in P1. La scorsa settimana, Flavion è stato picchiato da mescolare b (12, 10 punti) mentre Malone è tornato al livello di queste due formazioni con una vittoria al Molignée (15, 8 punti). Per quanto riguarda gli incontri metropolitani si susseguono per Flavon e Malone. Ma per chi sarebbero simili?

Programma della domenica:

Malone – Flavion Morialmi

Condrusien – Union Dinantaise

Meux B – Chevetogne

Vernelmont Hemptine – Lauers (partita rinviata)

Andine – Nesmis

Bismi – Spia