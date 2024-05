La nipote di Elvis Presley chiede la sospensione della vendita della proprietà “King” a Graceland

La vendita avrebbe dovuto avvenire giovedì, ma Riley Keough ha intentato una causa per impedirlo.

L’immobile, divenuto museo e importante luogo di pellegrinaggio per gli appassionati della leggenda del rock and roll, è stato venduto da Naussany Investments & Private Lending, che conferma essere stato messo in vendita da Lisa Marie Presley. Vendita di un prestito obbligazionario da 3,8 milioni di dollari ottenuto nel 2018.

Ma Riley Keough, 34 anni, ha affermato nella sua denuncia presentata a metà maggio che quei documenti di prestito erano falsi.

Il giudice ha detto di aver bloccato la vendita fino a quando il processo non avesse deciso sull’autenticità dei documenti.