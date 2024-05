Infine l’elegante Artus guida il bellissimo ensemble di Un p’tit truc en plus, il rilassato e innamorato Pierre Nigne, l’affascinante Anaïs Demoustier e la radiosa Julie Di Bona… Il tappeto rosso del Festival di Cannes si veste di uno splendido Accento francese (FOTO)

Il 77° Festival di Cannes entra nelle sue attività. Come ogni anno, le persone (molto) belle hanno effettivamente fatto il viaggio. Léa Seydoux e Alexandra Lamy hanno fatto i primi passi. La maestra di cerimonie Camille Cottin ha tenuto un discorso potente a ritmo di musica, prima che Juliette Binoche rendesse omaggio a Meryl Streep. Poi sono arrivati ​​Chris Hemsworth, Elsa Pataky, Anya Taylor-Joy e ovviamente il regista George Miller a presentare fuori concorso la nuova parte della saga di Mad Max, incentrata su Furiosa. In mezzo a un gruppo di star internazionali, il veterano Francis Ford Coppola ha camminato sul tappeto rosso a margine della proiezione del suo film. Principali città. L’attrice Emma Stone, insieme al regista Yorgos Lanthimos, ha brillato con un abito viola, mentre Demi Moore, star del film, ha brillato. SoggettoHa stupito anche i fotografi.

Artus guida la bellissima banda diQualcosa in più

Ciò che è accaduto la sera di mercoledì 22 maggio 2024 è stato innanzitutto la salita dei gradini della scelta del grande successo di questo momento: Qualcosa in più. Dopo le polemiche legate al film, per un po’ ignorate dai brand, il regista Artus, elegante in abito nero, ha finalmente potuto godersi un momento con tutta la sua squadra. Per lo più, Stanislas Carmont, Sofiane Ribes, Céline Groussard, Clovis Cornillac, Arnaud Tuppence, Alice Belaidi, Marc Risso e Jad Abekasis hanno camminato sul tappeto rosso su uno sfondo di classici. Roba calda Di Donna Summer e Magnolia per sempre Il nostro connazionale Claude François. Nel suo bellissimo abito bianco leggermente rosato, una Marie Coleen molto rilassata si è divertita a salutare il pubblico, mentre Ludovic Paul brillava con il suo talento nel ballo. Prima di tutto questo, questo bellissimo gruppo ci ha accompagnato su per le scale pieni di sorrisi all’inizio della canzone Fare clic su Panoramica PanoramicaSono molti spettatoriQualcosa in più Lo riconoscerai.

READ i file di Jean-Jacques Goldman se confie sans tabù sur son père et sa notoriété Il resto è sotto questo annuncio

Pierre Nigne, Anaïs Demoustier e Laurent Lafitte fanno tutto il possibile per proiettare il film. Il conte di Monte Cristo

La Croisette aveva un accento francese per lo spettacolo fuori concorso Il conte di Monte Cristo (Nelle sale dal 28 giugno 2024). Già sceneggiatori di Dittico I tre moschettierii molto alla moda Alexandre de la Patilière e Mathieu Delaporte (il duetto nell’originale Nome di battesimo) continuano la loro rilettura delle opere monumentali di Alexandre Dumas, questa volta anche dietro la macchina da presa. Esce François “D’Artagnan” Civil (che giovedì dovrebbe prendere provvedimenti per… Oh amore), vede il suo grande amico Pierre Nigne nel ruolo del brillante Edmond Dantès in questo grande classico della letteratura, più volte adattato per il grande schermo. Stella della serie Miserabile fallimento Lo dà in particolare ai vincitori di César Anaïs Demostier e Bastien Bouillon, Laurent Lafitte, Annamaria Vartolomei e perfino Pierfrancesco Favino (anche lui membro della giuria). Quindi gran parte della squadra a cinque stelle ha intrapreso il viaggio. A cominciare da Pierre Nenni, che si è presentato comodo ed elegante in un completo nero a doppiopetto, accompagnato dalla sua amata attrice Natasha Andrews. Laurent Lafitte ha optato per uno stile più classico in blu navy. Mentre Anaïs Demoustier, anche lei molto elegante in tailleur, era squisitamente accessoriata con una spilla d’argento e orecchini che imitavano la palma simbolica del Festival di Cannes.