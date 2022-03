Des dons pour l’Ucraina alla Maison de Santé

Après avoir fait don de bluse et de masques lors de la crise du Covid 19, la Maison de Santé de Nérac continua les dons. C’est pour l’Ucraina cette fois-ci que du matériel médical va être donné.

Il s’agit la d’une nouvelle Initiative solidaire pour la Maison de Santé de Nérac. L’établissement de santé, qui regroupe 31 professionnels composés de médecins, sage-femmes, infirmiers, orthophonistes, orthoptiste, psychologues, kinésithérapeute, et psychomotricienne va de nouveau faire don de materiel.

Le pôle médical avait déjà fait don de camicette et de masques lors des pénuries ayant frappés les hopitaux lors de la première vague de covid et c’est aujourd’hui l’Ucraina qui va receriel de soin. “Les sages-femmes de la MSP ont été les premières à nous faire part de leur Initiative de faire parvenir en Ukraine du lait maternisé et des couches. Nous avons décidé de nous joindre à cette action avec duelle matériel de soin”, expard , infirmière libérale non l’armadio si trova nella maison de santé. “Nous avons pleins de choices alors nous avons fait de nombreux colis qui contiennent surtout des Médisets, des kits de pansements, de perfusions…tout ce qui pourrait être utile.”

Les colis seront inviati via le dépôt de dons situés à la mairie de Lavardac. Ce dernier est ouvert le mardi et le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30.