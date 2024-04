Blizzard presenta in anteprima l'evento Bling-o-tron Bounties – Warcraft Rumble

Come ha notato Blizzard in un articolo appena pubblicato sul sito ufficiale, domani avrà inizio un nuovo evento Lattine rumorose, bling o vedere i numeri primi. Questo sostituirà la Fiera di Lunacupa iniziata la scorsa settimana. Trovi i dettagli qui sotto.

Bling-o-tron, sfacciato, elegante, abbagliante – ha insistito perché lo presentassimo in questo modo – ci onorerà regolarmente con la sua presenza a Lattine rumoroseLa sua prima apparizione è prevista per il 24 aprile.

Bling Bling non è morto

I premi Bling-o-tron saranno disponibili per i giocatori che hanno almeno 40 timbri. Tocca l'isola al centro della mappa per completare i trofei e ottenere qui-shine da scambiare con premi a tua scelta.

Premi

I bonus collegati devono essere raccolti prima che la riga successiva venga sbloccata. Al termine dell'evento di una settimana, i Glowlight non utilizzati non verranno più trattenuti, ma verranno convertiti in Arclight Energy.

Sebbene le ricompense di Bling-o-tron seguano lo stesso formato della Fiera di Lunacupa, c'è un'importante differenza: i gioielli non sono condivisi tra i membri della gilda. Questo è un singolo evento a cui puoi giocare al tuo ritmo per guadagnare premi divertenti.

Secondo i calcoli di Bling-o-tron, questi bonus ti faranno divertire moltissimo. Configura le tue macchine da festa per l'implementazione immediata!

