Le gomme airless stanno arrivando e Facebook vuole superare Apple, Google e OnePlus Nord 3

Gli pneumatici airless Michelin arrivano in Francia, ma non per te, Facebook vuole bypassare App Store e Play Store e OnePlus Nord 3 sembra attraente.

Gli pneumatici airless Michelin arrivano in Francia

Michelin lancia i pneumatici airless Uptis in Francia dopo il successo dei test a Singapore. Una tecnica attesa da tempo per evitare buchi e problemi Bene ridurne l’impatto ambientale. Per il momento ne beneficeranno solo le auto La Poste nell’Hauts-de-France, ma si spera che anche il grande pubblico possa dotarsi in futuro.

Facebook vuole superare Apple e Google

Con DMA, Apple e Google non saranno in grado di limitare gli app store di iPhone e Android. Meta potrebbe accelerare questa violazione rendendo possibile il download di app direttamente da Facebook. Abbastanza per aggiungere un nuovo prodotto pubblicitario ai suoi clienti, e forse un sacco di virus ai suoi utenti…

OnePlus Nord 3 soddisferà i fan

OnePlus Nord 3 sta per arrivare e sembra voler sedurre i fan del brand. Con caratteristiche interessanti che dicono l’alert slider, uno schermo piatto da 6,7 ​​pollici con un tasso di frequenza di raffreddamento di 120 Hz e un acquisizione foto IMX 890 di grandi dimensioni per le reti cliché e i dettagli, OnePlus cerca di offrire un’esperienza fascia alta. Tutto ciò che i fan si aspettano!

