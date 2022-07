Approfitta di questo spazzolino Y-Brush da 10 secondi a meno di 90€ per i saldi estivi

Per festeggiare i saldi estivi, puoi approfittare di un pacchetto eccezionale con uno spazzolino Y-Brush da 10 secondi a meno di 90€. Scopri di seguito tutti i dettagli dell’offerta e gli sconti fino al -50% su Y-Brush.

Scopri lo spettacolo su Y-Brush

Y-Brush è già stato utilizzato da oltre 60.000 clienti in Francia ed è stato introdotto nella seconda stagione di QuiWANt come mio partner M6. È ora disponibile sul sito Web di Spazzola a Yma anche in FnakE il DardoE il BoulangerE il Via dello shopping e altri Amazon.

Funziona come uno spazzolino tradizionale, ma ha molti vantaggi: ti permette di lavarti tutti i denti contemporaneamente, in soli 10 secondi! Non ci credi? Tui hai torto. L’efficacia dello spazzolino a Y è già stata dimostrata da uno studio clinico indipendente. Il prodotto è stato progettato anche in Francia da dentisti francesi dopo 4 anni di funzionamento. Offre anche 3 modalità di vibrazione e la sua batteria può durare fino a 3 mesi senza ricarica.

La sua azione è semplice: la spazzola è dotata di fili di nylon e vibra per imitare il movimento della spazzola. La sua forma a Y consente di pulire tutti i denti dello stesso arco in soli 5 secondi. Quindi si passa dal lavarsi i denti che dovrebbe durare solo da due minuti a 10 secondi.

Se sei interessato a questo pennello a basso prezzo, vai rapidamente sul sito Spazzola a Y. E sentiti libero di andare lì durante la vendita. Il marchio ha già programmato molte sorprese per i suoi clienti più veloci.

Spazzola per meno di 90 euro

E la buona notizia, questo spazzolino rivoluzionario è attualmente sotto i 90€!

In questo pacchetto troverai:

1 impugnatura batteria ricaricabile incorporata (3 mesi di autonomia)

Testina taglia unica M (la testina viene sostituita ogni 6 mesi)

Un cavo USB per ricaricare lo spazzolino ogni 3 mesi

1 supporto per riporre il tuo pennello

1 applicatore di dentifricio per stendere meglio il dentifricio sullo spazzolino

Una scatola da viaggio per portare la tua spazzola a Y dove vuoi

1 dentifricio per garantire una sensazione di freschezza

Come bonus, ormai vado a LuogoPuoi anche usufruire di tanti accessori a prezzi bassi:

-15% di sconto sulla testina a 25,49€ invece di 29,99€ con il codice YB15

-15% sul dentifricio in tubetto a 6,79€ anziché 7,99€ con il codice YB15

-15% su una confezione di dentifricio masticabile a 8,49€ anziché 14,99€ con il codice YB15

Pene adulto a 3,99€ invece di 7,99€

Baby balena pene a € 5,99 invece di € 7,99

Tieni presente che tutte queste offerte sono disponibili solo entro i limiti dello stock disponibile e sono valide solo durante i saldi estivi. Per approfittare di questo, devi agire in modo rapido e veloce, vai sul sito di Y-Brush.

Questo articolo è un post sponsorizzato da Y-Brush.