La musica corale italiana fa parte del patrimonio UNESCO

Mercoledì l’UNESCO ha aggiunto la lirica italiana al suo patrimonio immateriale, una decisione salutata da Roma come simbolo di “eccellenza universale”.

Da Scarlatti passando per Monteverdi fino a Verdi, le grandi arie d’opera italiane vengono cantate in tutto il mondo, abbellite da interpretazioni leggendarie come quella del tenore Luciano Pavarotti.

“Trasmessa oralmente tra un maestro e uno studente, questa pratica promuove l’integrazione collettiva e la memoria socioculturale. È un mezzo di libera espressione e dialogo intergenerazionale il cui valore culturale è riconosciuto a livello nazionale e internazionale”, ritiene l’UNESCO.