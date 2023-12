Ciclismo. Road – Progetto portoghese poi italiano per Dadej Bhogar?

Se il programma Dadej Pokhar Non ancora ufficiale per il 2024: la sua squadra verrà rivelata durante l’allenamento ad Alicante. Emirati Arabi Uniti Team Emirates Iniziamo a farci un’idea di come sarà nelle prime settimane del torneo, dal 10 al 21 dicembre. Lo sloveno dovrebbe iniziare la stagione in Portogallo, con una possibile riserva Figueira Champions Classica (10 febbraio) e, ovviamente, partecipazione Giro dell’Algarve (14-18 febbraio). Poi, secondo le informazioni rivelate, il numero uno del mondo dovrebbe andare in Italia Ciro Scognimiglio per suo conto Twitter. A partire da due anni fa, Dadej Pokhar La catena finisce Strade bianche (2 martedì), Treno-Adriatico (4-10 marzo) e Milano-Sanremo Secondo fonti del giornalista (16 marzo). Gazzetta dello Sport. Continua…

Tadej Pogacar ha volato lo Straight Bianch nel 2022

Il Tour de France piuttosto che il Giro d’Italia

“Deciderò il mio piano con i miei leader a dicembre”spiegato Dadej Pokhar Qualche giorno fa con Cyclingnews, fornendo alcune informazioni sull’ambito Grand Tour 2024.Partecipare al Giro è uno dei miei sogni […] Ma potrei avere tanti impegni prima del Giro. Devo trattare questa gara con rispetto ed essere al 100% se parto […] Il Tour de France è una corsa ancora più grande. Se vuoi avere qualche possibilità di vincere, devi concentrarti completamente su di essa. Per quanto riguarda i Grandi Giri, il Tour de France è il mio obiettivo principale ogni anno.”Ha finito.