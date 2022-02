Quand un club italien refusait de signer Assou-Ekotto à cause de ses cheveux / Italia / SOFOOT.com

Gli incantesimi dell’Italia.

Aujourd’hui retroit après des passaggi en Angleterre et en France, lxxcentrique Benoit Assou-Ekotto aurait bien obiettivo découvrir la dolce Vita Italiano. Lancien camerunese internazionale s’est confié L’Atletico et a notam déclaré qu’il avait faili traverser les Alpes durant sa carrière, mais quil était tombé sur un club «Stupido .



“Sentivo che non voleva ascoltare nessuno. Ero lì da molto tempo e in realtà non ascoltava affatto. “Benoît Assou-Ekotto adorava lavorare con Redknapp ma è andato male con AVBBAE e ho parlato. #THFCsoldi e amare di nuovo il calcio da dilettantehttps://t.co/pd2wrO3TAL

– Charlie Ecclesshare (CDEcclesshare) 17 febbraio 2022