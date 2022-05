La morte di Regen: sappiamo di più sul funerale della Regina della Notte

lo 1lui è Si è spenta May, cantante e attrice Regen, icona di un intero secolo. Ci hai lasciato in pace all’undicesima ora.Lo ha annunciato sua nipote Daphne Rotkag in un comunicato stampa.

Molto velocemente, sui social, si sono susseguiti i pensieri per la 92enne Queen of the Night quando è scomparsa. “Mi piaceva parlare di lei. Sarebbe stata così lusingata dall’onore…” Ha anche fatto riferimento a Daphné Rotcage per i nostri colleghi di Paris Match in un articolo pubblicato il 5 maggio.

In questa intervista, la nipote di Regen viene interrogata sul contenuto del mausoleo di sua nonna (iscrizione su una lapide). Non ha confermato le voci che “a presto” sulla lapide di Regen dopo il suo funerale. “sembra cosìTuttavia, la giovane madre se ne accorse. Penso che anche VIP Only sarebbe stato fantastico.

Funerale del 9 maggio

Pour ceux qui voudraient lui rendre un dernier hommage en personne, la famille de Régine a récemment diffuso des informations sur ses obsèques: la cérémonie est prévue le lundi 9 mai à 10h au crématorium ducha du cimeti-La Coletière, a Parigi. La famiglia non ha dato alcuna indicazione al pubblico che potrà assistere a questa cerimonia.