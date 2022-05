Rinoplastica, capricci e comportamenti di gruppo: Louis Bertignac giura su Carla Bruni, la sua ex moglie

Mentre Mick Jagger preferiva non scrivere le sue memorie perché trovava il passato troppo doloroso per essere riportato in vita, il chitarrista Louis Bertignac dei The Telephone Group, che fu il primo fidanzato rockstar di Carla Bruni, decise di pubblicare le loro memorie. Un’autobiografia intitolata “A Beautiful Little Story” renderà senza dubbio la moglie di Nicolas Sarkozy una bolla.

Infatti, in questo libro, Louis Bertignac, 68 anni, approfondisce la sua relazione con la modella italiana diventata cantante e svela alcuni segreti della sua ex fidanzata. Secondo lui, Carla Bruni, l’erede della fortuna creata dal produttore italiano di pneumatici CEAT, si è sottoposta a rinoplastica all’inizio della sua carriera per proseguire la sua carriera.

Carla Bruni ha sempre negato di essere stata oggetto di reato. Alla domanda su questo nel 2014, ha detto: “Mi sarei operato se fossi stato sicuro che avrebbe funzionato, ma non ne sono sicuro.

del risultato. Sembrano donne strane, non sembrano più giovani…”

Louis Bertignac ritorna anche come personaggio del cantante. Afferma che la sua arroganza viene dalla verità “Era una persona cresciuta in un mondo di miliardari, circondata da servi, che non aveva idea di quanto costassero le cose”. . . e sviluppare: “I suoi problemi erano quelli di una bambina ricca… Se avesse avuto il minimo brufolo sulla guancia, si sarebbe nascosta nella sua stanza.”

Nota anche che Bruni, che è la madrina di sua figlia Lola, era spesso uno dei membri del gruppo che si presentava a casa sua senza preavviso, chiedendo che potessero entrare. Sorprendentemente, è così che è iniziata la loro relazione di due anni.

Louis Bertinak afferma anche che quando usciva con Eric Clapton, Carla era euforica per essere stata invitata a una festa a casa di Mick Jagger, ed Eric Clapton non voleva andarci perché sapeva che era una grande fan dei Rolling Stones. Un cantante la cui reputazione non è seconda a nessuno.

E quello che Eric Clapton temeva fosse successo… Carla Bruni ha avuto una relazione con il cuore spezzato Mick Jagger per sette anni finché non si è stancata delle sue infedeltà.

Carla Bruni ricorderà in seguito il suo incontro con Nicolas Sarkozy come unico: “Fu amore a prima vista”Spiegato semplicemente. “Non posso credere di averlo avuto a 40 anni: è stato pazzesco. Non avrei mai pensato che potesse succedere a questa età”.