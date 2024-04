Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sta già tremando per la propria sopravvivenza

La questione riguarda le novità legislative che mescolano Ucraina, Israele, Gaza, spionaggio, spesa pubblica e persino esportazioni di gas naturale liquefatto. L'unico punto in comune tra questi diversi argomenti è che dividono gli eletti del Partito repubblicano, e non sempre per ragioni razionali.

“Speaker” per i democratici

La rivolta contro Mike Johnson, un avvocato conservatore della Louisiana in carica alla Camera dal gennaio 2017, è iniziata su iniziativa di Marjorie Taylor Greene, la funzionaria eletta della Georgia la cui ossessione cospiratoria corrisponde alla sua devozione a Donald Trump. Mossa dalla conclusione di un accordo negoziato dal presidente della Camera con la Casa Bianca per riformare il bilancio federale ed evitare la paralisi dei servizi pubblici (“spegnimento”), il mese scorso ha presentato una mozione di censura per rimuovere Mike Johnson dall'incarico . Sulla base del fatto che sarebbe diventato un “portavoce dei democratici”. La proposta non è stata ancora messa ai voti, ma pende come la spada di Damocle.

Chi è Mike Johnson, il nuovo presidente della Camera?

A dire il vero, sono pochi i repubblicani che vogliono estromettere Mike Johnson e ricreare, così dolorosamente come ha fatto McCarthy, la farsa che ha portato alla sua elezione. Ancora meno di sette mesi ci separano dalle elezioni legislative, che potrebbero mettere a repentaglio la già risicata maggioranza della Camera dei Rappresentanti. Ma bastano pochi rivoltosi per spogliare un “presidente” della sua carica se non può contare sul sostegno democratico per compensare potenziali defezioni tra i repubblicani.

Divisioni su Ucraina e Israele

Tuttavia, è diventato sempre più difficile trovare equilibri politici al Congresso. Sul tavolo ci sono due grossi conti che ora dividono i due partiti. Il primo riguarda la concessione di aiuti militari all’Ucraina e a Israele e aiuti umanitari a Gaza. I tre beneficiari si riuniscono in un unico testo legislativo, e se i repubblicani sono divisi sull’opportunità di continuare a finanziare la guerra in Ucraina, i democratici, dal canto loro, non sono più unanimi nel voler sostenere incondizionatamente Israele, soprattutto da quando grave errore commesso dall'esercito israeliano, che è costato la vita a sette membri del personale della ONG World Central Kitchen, tra cui un americano.

Il GNL è in pausa

I democratici vogliono che la Camera voti il ​​disegno di legge dopo che è stato approvato al Senato a febbraio da entrambi i partiti, fornendo una dotazione totale di 95,3 miliardi di dollari. I repubblicani vogliono modificarlo – in particolare sostituendo le donazioni con prestiti – e aggiungere ulteriori condizioni, inclusa la revoca della “pausa temporanea” sulle esportazioni di gas naturale liquefatto ordinata dal presidente Biden il 26 gennaio.

Gli Stati Uniti sono il principale esportatore mondiale di gas naturale liquefatto (metà del quale va in Europa) e se le consegne ai paesi FTA non saranno influenzate, l’amministrazione democratica vorrà riconsiderare la propria politica energetica come parte del suo lavoro per proteggere l’ambiente . Clima Il gas naturale americano è principalmente gas di scisto, estremamente inquinante da estrarre. Difficile immaginare Joe Biden accogliere questa richiesta dei repubblicani, che intendono difendere gli interessi economici delle regioni dove si sfrutta lo shale gas.

Voce e orecchie di Mosca

Inoltre, Mike Johnson deve superare la riluttanza del suo partito ad estendere le disposizioni del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), una legge adottata in seguito agli attacchi dell’11 settembre 2001, per dare più mezzi e poteri alle agenzie di intelligence e di sorveglianza. Agenzie di controspionaggio. Se i repubblicani sono stati tradizionalmente meno preoccupati dei democratici per gli attacchi alle libertà individuali attribuiti al Foreign Intelligence Surveillance Act, sulla scia di Donald Trump è diventato di moda per alcuni di loro criticare l’efficacia di queste agenzie, o addirittura opporsi alla loro utilità. .

Secondo il presidente della commissione Intelligence della Camera, Mike Turner (a destra), la propaganda russa, con la sua dose di disinformazione, è comunque entrata nella mentalità degli eletti del suo partito. Ha lamentato la complessità della comprensione delle questioni attuali, soprattutto da parte dei membri di quello che ha chiamato il “Chaos Caucus” per deridere l'ultra-conservatore Freedom Caucus a cui apparteneva Marjorie Taylor Greene.