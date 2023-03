Grande anomalia nel campo magnetico terrestre finalmente spiegata?

Una bolla protettiva di radiazione solare, il campo magnetico terrestre ha la sua fonte nel nucleo del nostro pianeta. Un processo chiamato geodinamo, che si basa sul flusso di materia che muove un nucleo esterno di ferro liquido. Un meccanismo che opera da molti miliardi di anni e che, se sembra inalterabile, non produce però un campo magnetico stabile e uniforme in tutto il mondo.

Così il campo magnetico è stato invertito innumerevoli volte dal suo inizio che, tra l’altro, è ancora scarsamente datato. Solo negli ultimi 200 milioni di anni ci sono state almeno 300 inversioni. È un fenomeno naturale e non ha conseguenze per gli esseri viventi, il che è sempre difficile da spiegare.

Aree di campo magnetico debole che causano problemi ai satelliti

Oltre a queste inversioni, l’intensità del campo magnetico non è uniforme in tutto il mondo. Ci sono aree in cui l’intensità è molto alta e altre in cui è molto bassa. Quindi parliamo di anomalie del campo magnetico. La più importante è l’anomalia negativa del Sud Atlantico. In parole povere, si estende dal Sud America alla punta meridionale dell’Africa. Il campo magnetico è relativamente debole, caratteristica non priva di conseguenze anche per i satelliti che attraversano regolarmente questa regione del globo. Mentre passano sopra l’Atlantico meridionale, i satelliti in orbita sono meno schermati dalla radiazione solare, al punto che alcuni, come Hubble, semplicemente non effettuano alcuna misurazione quando passano attraverso questa regione, per ridurre il rischio. dal male.

Se il fenomeno è ben noto, la sua origine è molto meno probabile. Per Jonathan Maund e Christopher Davies, autori di un nuovo studio pubblicato in Scienze Naturali della Terrail mantello e le interazioni termiche con il nucleo esterno giocheranno un ruolo importante in questa storia.

Correlazione con anomalie di temperatura alla base del mantello

In generale, le correnti di convezione che producono il campo magnetico all’interno del nucleo esterno sono strettamente correlate all’evacuazione del calore interno della Terra. Il calore viene effettivamente trasferito dal seme al mantello passando attraverso il nucleo esterno, che attiva le celle di convezione. Il calore viene quindi trasmesso attraverso il mantello alla superficie terrestre. Sembra quindi che questo flusso di calore svolga un ruolo essenziale nella generazione del campo magnetico. Tuttavia, gli scienziati dell’Università di Leeds notano che le regioni in cui il campo magnetico è più debole corrispondono ad anomalie termiche nel mantello inferiore.

Queste anomalie sono ben note. Esistono due tipi principali, denominati per LLVP Grande contea a bassa velocità (grandi suddivisioni a bassa velocità), situate sotto l’Africa e sotto l’Oceano Pacifico, a livello del confine nucleo-mantello.

Effetto sul flusso di calore all’interno del nucleo esterno

Eseguendo simulazioni numeriche tenendo conto della presenza di queste regioni del mantello surriscaldato, i ricercatori si sono resi conto di ridurre il flusso di calore all’interno del nucleo esterno sottostante. In altre parole, la presenza di un’anomalia di temperatura alla base del mantello impedisce al nucleo esterno di raffreddarsi in queste regioni, influenzando così le condizioni di convezione e quindi di generazione del campo magnetico. Sono quindi le differenze nella velocità di fuga del calore interno della Terra che sono alla base delle deviazioni del campo magnetico osservate in superficie.

Resta da vedere quanto potrà durare questo fenomeno. Pertanto, il tempo in cui esistono queste anomalie dipenderà dall’evoluzione delle regioni calde alla base del mantello. Tuttavia, i processi che guidano il mantello sono molto lenti e la durata delle anomalie di temperatura nel mantello inferiore può essere stimata in decine di milioni di anni. Di conseguenza, si prevede che le anomalie del campo magnetico persistano su una scala temporale simile. Tuttavia, gli autori sottolineano il fatto che il nucleo esterno rappresenta un ambiente altamente dinamico. Quindi non sarebbe sorprendente osservare variazioni del campo magnetico su scala minore, su periodi più brevi, dell’ordine di qualche centinaio o qualche migliaio di anni.