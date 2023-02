‘La mia visione della coppia è cambiata’: Angel raramente si fida della sua vita amorosa | persone

Questo contenuto include cookie relativi a social network e altre piattaforme di terze parti. Non sarai in grado di accedervi fino a quando i cookie non saranno disabilitati. Accetta i cookie dai social network per poter accedere a questo articolo.

Nell’agosto 2020, Angèle bi è apparsa su Instagram. Un passo importante per la giovane donna, che oggi spiega nelle sue rubriche su Vogue di “aver ‘nascosto’ a lungo il suo orientamento sessuale”. Era più facile nasconderlo, beh, nasconderlo a me stessa”, dice, aggiungendo che era già consapevole di questo desiderio dall’età di 13 anni.

Continua: “Quando provavo dei sentimenti per una ragazza, al punto da avere una relazione, non potevo più considerare le ragazze come parentesi”. E se ora è un “simbolo bisessuale per alcuni”, è grazie in particolare al suo soprannome “Your Queen” che l’artista ammette di avere ancora difficoltà a presumere di essere “al 100%” nella sua vita personale.

“Ci sono mille piccole cose nella vita di tutti i giorni che ti ricordano che sei in disparte”, dice. “Non c’è niente da fare: cammini per strada, all’aeroporto, guardi la pubblicità… Quando ti si presenta una coppia, è sempre una coppia etero, e se è una coppia gay, quella è la punto.”

Alla domanda sul suo stato romantico, la cantante ha chiarito, tuttavia, che non voleva più rispondere a questo tipo di domande. “Questo, non voglio più rispondere… perché la mia visione della coppia è cambiata così tanto. A questo punto della mia vita, non lo vedo più come un legame essenzialmente esclusivo. Sono più in sintonia con il idea della poligamia, quindi sarebbe entrare nei dettagli molto intimi per iniziare a spiegare cosa lo comanda.