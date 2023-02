Sul set della TV abbiamo parlato delle vacanze di Sophie Davant. Il presentatore televisivo non li avrebbe molto apprezzati.

Sophie Davant e Caroline Margeridon: un’amicizia inaspettata

Sono passati più di 5 anni da quando Affaire Conclue ha entusiasmato gli spettatori. Dalla sua prima trasmissione nel 2017, la conduttrice Sophie Davant è diventata un’icona di France 2. Oltre alla sua fama, la donna di 59 anni ha rilasciato varie interviste durante lo spettacolo. Tra loro c’è la sua grande amica, Caroline Margeridon. Tuttavia, l’amicizia tra le due bionde non è stata immediata.

In effetti, erano diversi l’uno dall’altro. Inoltre, non si vedono davvero da un po’. Secondo Sophie Davant, questa distanza sarebbe durata circa due anni. Ci chiediamo come la loro relazione possa cambiare così tanto. Carolina Margeridon Anche di recente ho condiviso la recente vacanza di Sophie Davant.

La vacanza di Sophie Davant: un’opportunità per trascorrere del tempo con la sua amica

Per un po’, le due donne si sono sostenute a vicenda per il buon andamento dello spettacolo. Alla fine, dopo aver trascorso molto tempo insieme, trovano qualcosa in comune. Questa nuova vicinanza creò tra loro un’amicizia molto forte. Ora trascorrono molto tempo insieme, e non solo sul set dello spettacolo.

In effetti, hanno iniziato a condividere momenti fuori dallo schermo. Inoltre, Caroline Margeridon ha accettato di condividere le vacanze di Sophie Davant. Un’occasione per i due amici di trascorrere del tempo insieme. Purtroppo, presentatoL’affare è fatto Non conserverai bei ricordi.

Fiducia in Sophie Davant Holiday

nello spettacolo Stiamo riportando la TV, Sophie Davant ha preso la parola per raccontare come è andata la sua vacanza. Una cosa è certa, non è stato facile. sembra, La sua amica, Caroline Margeridon, non smetteva di parlare dalla mattina alla sera. Per poter svolgere attività come la lettura, dovevi allontanarti per un po’. Inoltre, la stessa Caroline non ha negato questi segreti.

Ha anche notato che durante le vacanze di Sophie Davant, quest’ultima è andata a nuotare quando si è stancata di ascoltare la sua amica. D’altra parte, il fatto che Caroline Margeridon sia loquace non dispiace necessariamente alla star di Affaire Conclue. Non lascerà che questi piccoli inconvenienti rovinino la loro amicizia.