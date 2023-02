Perché Ed Sheeran, Romeo Elvis sono scomparsi e altre foto di video musicali

Tutti i video hanno una cosa in comune: sono stati girati in Ucraina.







Inserito il 21/02/2023 alle 07:41 Tempo di lettura: 2 minuti



ILLa Croce Rossa belga ha rimosso le immagini dalle clip di Ed Sheeran, Roméo Elvis, Editors, Tame Impala, Years & Years, George Ezra, Rudimental e Twenty One Pilots, con il supporto di quest’ultimo, ha annunciato la ONG martedì. L’obiettivo di questa campagna, lanciata all’avvicinarsi del primo anniversario della guerra in Ucraina, è quello di attirare l’attenzione sulla popolazione che rimane nel Paese e che è “ogni giorno minacciata di sparizione”.







In particolare, i brani realizzati per “Malade” di Roméo Elvis, “2step” di Ed Sheeran, “Paradise” di George Ezra, “Frankenstein” di The Editors, “Never Let You Go” di Rudimental e “Nico And The Niners” di Twenty One Pilots, “Shine” di Years & Years e “Let It Happen” di Tame Impala sono contrassegnati come “Video non disponibili” e sostituiti con video senza set o attori in cui poche righe di testo descrivono Action.

Queste clip non sono state scelte a caso: sono tutte realizzate in Ucraina. Prima della guerra, il paese era già un luogo di riprese molto popolare con artisti di tutte le nazionalità e di tutti i generi musicali. “Alcuni luoghi sono stati interessati da allora da violenti scontri e queste immagini nascoste ci ricordano quanto il destino della popolazione sia cambiato da un giorno all’altro”, spiega la Croce Rossa. “Oggi, le riprese di queste clip chiaramente non avvengono più”.

I video montati saranno trasmessi sui canali musicali e sulla pagina YouTube della Croce Rossa belga.