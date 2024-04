Conforto psicologico. Fumare fa ingrassare: uno studio che scuote le convinzioni di molti fumatori

Questo grasso viscerale è il grasso che si trova in profondità nella cavità addominale. Circonda organi importanti, come lo stomaco, il fegato e l'intestino.

In generale, i fumatori hanno un peso corporeo inferiore rispetto ai non fumatori. Ma secondo i ricercatori dell’Università di Copenaghen (Danimarca), hanno anche più grasso addominale e grasso viscerale.

Come nota Levy Health Centers sul suo sito web, “ L'indicatore più evidente dell'eccesso di grasso viscerale è la forma del corpo a “mela”, in cui la vita appare più larga delle cosce.

Anche misurare il rapporto vita-fianchi (WHR) può essere efficace. Per calcolarlo, dividi la misura della vita per la misura dei fianchi.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il rapporto vita-fianchi, per evitare complicazioni, non dovrebbe essere superiore a 0,85 per le donne e 0,90 per gli uomini.

Il modo migliore per perdere grasso viscerale è mantenere uno stile di vita sano. Insomma, seguendo una dieta equilibrata, praticando attività fisica e quindi… smettendo di fumare!

Fonte: Rivista Dipendenze – www.livi.fr