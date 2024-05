Dune di sabbia. Completamento dei lavori presso il centro sanitario

Nonostante le preoccupazioni sulla desertificazione medica, il Comune di Dunes sta facendo tutto il possibile per espandersi e fornire un adeguato accesso alle cure ai residenti di Dunes. Nel centro sanitario del villaggio erano già presenti un medico, fisioterapisti, un ortopedico, un nutrizionista e un ufficio infermieristico, ma si è ritenuto che fosse necessaria un’ulteriore espansione. Un comitato di professionisti e istituzioni si è riunito per determinare le opere da considerare e i costi di investimento. Grazie a vari finanziamenti, questo progetto ha potuto vedere la luce. Ci è voluto un anno di lavoro ricco di colpi di scena per realizzare il restauro della vicina casa a graticcio, classificata come monumento storico. Le dune sono un forte del 13° secolo. Per evitare che questo edificio medievale cadesse in rovina, è stato necessario sostituire un pilastro d’angolo in quercia sulla facciata, livellare i pavimenti e creare un’apertura per accedere ai due edifici.

Arriva il fisioterapista

L’ambulatorio medico è dotato di una reception, della creazione di un ripostiglio, di un soggiorno per gli studi e di un clima affidabile che produce l’asciugamano nel bagno e i mobili per il comfort dei pazienti e degli studi in estate. Questo edificio è ora a disposizione di tutti gli operatori sanitari che desiderano stabilirsi in città, la superficie edificabile varia a seconda delle esigenze con sale d’attesa specifiche per rispettare la riservatezza, e le locazioni professionali sono basse. Anche il consiglio comunale ha votato il contratto di locazione, che avrà una durata di tre anni, salvo rinnovo. Questo bellissimo risultato è seducente e la terapia fisica ne ha appena confermato l’esistenza.