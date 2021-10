La LSU ha raggiunto un accordo di separazione con l’allenatore Ed Orgeron, che dovrebbe terminare la stagione 2021.

Getty Images



LSU E l’allenatore Ed Argheron, 60 anni, ha raggiunto un accordo di separazione, con il risultato che Orgoron non tornerà ad allenare i Tigers dopo la stagione 2021. Sport Illustrated Rose Teller. Orgeron, che ha vinto il campionato nazionale alla LSU nel 2019, dovrebbe finire il resto della stagione come allenatore della squadra.

Lo sviluppo arriva entro 24 ore dal tumulto 49-42 dei Tigers al Tiger Stadium, ma Tellenger afferma che la mossa è andata avanti dalla sconfitta contro il Kentucky la scorsa settimana. Si prevede che Orgon riceverà l’intera acquisizione da 17 milioni di dollari Atleta Bruce Feltman.

Da quando è stato promosso a allenatore ad interim nel 2016, Orgeron ha guidato la LSU nelle ultime cinque stagioni complete. Ha riunito una squadra LSU imbattuta che ha vinto il titolo nazionale 2019 in una stagione che è stata molto dominante nella storia del gioco. , Il piano fallì in modo significativo quando lasciò il campo dopo aver vinto i playoff di football del college a New Orleans.

LSU è 9-8 (7-6 SEC) in quanto hanno vinto il campionato in questa stagione con un record di 2-3 contro avversari Power Five. Nel complesso, la LSU ha eliminato Les Miles in quattro stagioni quando Arjeron è subentrato come allenatore ad interim 49-17 (30-14 SEC) dal 2016.

Dopo quella stagione 2016, i Tigers cercarono di assumere sia Jimbo Fisher che Tom Herman. Dopo aver condotto la LSU a un punteggio di 6-2 (4-2 SEC) nelle otto partite in cui ha allenato, ha sviluppato slancio dopo aver ingaggiato Archeron a tempo pieno.

I Tigers sono andati 9-4 e 10-3 nelle sue prime due stagioni complete prima che tutto andasse insieme per LSU. Orgoron sentì il bisogno di modernizzare il suo attacco con Kourkardback Joe Burrow, così nominò Joe Brady come coordinatore del gioco di passaggio. Con la nomina di Dave Aranda come coordinatore difensivo, la LSU è entrata nella prima stagione di imbattibilità 15-0 nella storia del football universitario nel 2019.