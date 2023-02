Il Balogun di Fowler dal punto di vista di un programmatore italiano

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa la prossima estate. Il Lombard Club sta attualmente esplorando diverse piste alla ricerca della perla rara. Per ora l’allenatore guidato da Stefano Pioli punta a Folarin Balogun.

Prestato allo Stade de Reims dall’Arsenal, il Balogan di Fowler è andato a fuoco in questa stagione. Dopo aver segnato 15 gol in 23 partite in Ligue 1 in questa stagione, l’attaccante inglese è il capocannoniere dell’élite francese. Numeri che passano inosservati tra i dirigenti milanisti. Con Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud a riposo, l’ex Middlesbrough è visto come il futuro in Lombardia. Per ora, è stimato in 20 milioni di euro. I campioni d’Italia potrebbero avviare trattative per un prestito la prossima estate con opzione di riscatto.

