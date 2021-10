Pronostici sulla ciotola: lo stato dell’Ohio si ricongiunge ai playoff del college football dopo le turbolenze dell’Iowa, l’Oklahoma è in cima alla lista

Grafica del gioco CBS



Fermami se hai già sentito questo: un grande sconvolgimento ha scosso le previsioni dei playoff del college football. Entro la settimana 7, questa è Bardana caldaie Creatori di spoiler in precedenza imbattuto Iowa, 24-7. L’hockey doveva essere la testa di serie n. 2, ma per ora sono fuori dai playoff.

Forse torneranno più tardi. Quello che sta accadendo nello stato dell’Ohio era nel programma CPF, ma non durò a lungo a causa della perdita della seconda settimana in casa contro l’Oregon. Ora, ancora una volta, si prevede che i Buckies vincano e difendano la testa di serie n. 3, il Big Ten Championship.

Ma che dire dell’Oregon? Se i Ducks finissero 12-1, non dovrebbero avere un vantaggio sullo stato dell’Ohio? Forse, ma non sono 12-1 in questo progetto. Se terminano quel record, il comitato di selezione della PCP riceverà una chiamata difficile. Il supporto testa a squadra per l’Oregon è un fattore nei criteri del gruppo, ma anche la forza del tavolo. Lo stato dell’Ohio esce dall’ammasso Big Ten East. L’Oregon sta attraversando il relativamente povero Pac-12. La forza del tavolo sosterrà notevolmente i Buckeyes. Anche se è un altro problema di tempo.

Il seme numero 2 pianificato è ora l’Oklahoma, che ha fatto qualcosa in un sabato che non ha fatto per tutta la stagione: ha battuto un avversario FBS di oltre sette punti. L’Oklahoma ha battuto la TCU 52-31. I Suns dovrebbero affrontare lo stato dell’Ohio nel Cotton Bowl.

Dopo una vittoria per 30-13 sul Kentucky, la Georgia è considerata la migliore dei playoff. Questa sconfitta è la prima stagione per i Wild Gates, che potrebbero ritrovarsi nella Six Cup di Capodanno se riescono a vincere e finire 11-1.

I Bulldogs hanno un appuntamento all’Orange Bowl con Cincinnati. I Bearcats dovrebbero ancora essere la testa di serie n. 4, tuttavia dovrebbero essere la squadra n. 2 nella Top 25 AP di domenica. Cincinnati ha fatto ciò che era necessario sabato con una vittoria dominante sull’UCF.

Playoff di college football

10 gennaio Campionato Nazionale

Indianapolis Gioco del titolo Vincitori semifinali 31 dicembre Ciotola arancione

Giardini di Miami, fl. Semi finale (1) Georgia contro (4) Cincinnati 31 dicembre Ciotola di cotone

Arlington, Texas Semi finale (2) Oklahoma contro. (3) Stato dell’Ohio

Questi risultati, ovviamente, avranno un effetto a catena sulle previsioni della ciotola, specialmente per il resto delle sei partite del nuovo anno. Le partite previste saranno svelate domenica mattina in questa sede su CBS Sports.