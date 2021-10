Il CD Lamb dei Cowboys colpisce il DD vincente, saluta il difensore dei Patriots

Doug Prescott Connesso con CD agnello Un basso da touchdown negli straordinari e il ricevitore del secondo anno ha detto addio Patrioti del New England Jalan Mills nell’angolo Dallas Cowboys Domenica è stata una vittoria emozionante 35-29.

Il touchdown da 35 yard nei tempi supplementari diede a Dallas la quinta vittoria consecutiva, ma non fu una passeggiata. Diillus era in trasferta al Gillette Stadium mentre il New England si scontrava con Dallas nel quarto trimestre.

Mac Jones La difesa del secondo anno dei Cowboys lanciò di nuovo un’intercettazione a Trevan Dix. Questa è la sesta partita di fila per i Dicks, con Dallas in vantaggio per 26-21 con 2-27 dalla fine.

Alla mossa successiva, Jones trovò Kendrick Barn e consegnò un proiettile al wide receiver. Bourne ha corso per un touchdown di 75 gradi e i Patriots hanno guadagnato tre punti dopo un cambio di due punti, 29-26.

Prescott guidò Dallas su un drive di nove giocate da 40 yard che si concluse con un field goal da 49 yard di Greg Surlin a 20 secondi dalla fine del quarto trimestre.

Dallas impedirà al New England di avere più tempo e Prescott ha lanciato un passaggio da touchdown all’Agnello per vincere la partita.

Prescott ne passò 51 su 36 per 445 yard, tre passaggi da touchdown e un intercetto. L’agnello aveva 149 yard e nove prese per due touchdown. Blake ha preso l’altro touchdown di Jarvin.

Ezechiele Elliott Ha guidato i Cowboys con 69 yard veloci.

Jones fece 15 su 21 con 229 yard e due touchdown. Aveva un’intercettazione per Dix. Damien Harris ha accelerato a 101 yard in 18 portaerei. Anche Ramandre Stevenson ha avuto un tocco.

Bourne ha avuto una cattura solitaria per Touchdown, ma è stato il miglior destinatario dei Patriots. Jacoby Meyers ha avuto cinque prese per 44 yard. Hunter Henry ha avuto un’altra presa da touchdown.

Dallas è caduto 5-1, New England 2-4.