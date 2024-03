Guerra in Ucraina: “La Russia si prepara allo scontro”, confermano i servizi segreti lituani

“La Russia sta dedicando enormi risorse alla guerra in Ucraina e non mostra alcuna intenzione di allentare l'escalation, anche se non raggiungesse i suoi obiettivi operativi. Allo stesso tempo, Mosca si sta preparando per un confronto a lungo termine con la NATO, anche nel Regione del Mar Baltico: secondo i servizi segreti lituani alcune riforme militari sono già iniziate, ad esempio nella regione di Kaliningrad e nella Russia occidentale.

I colloqui segreti degli ufficiali tedeschi faranno precipitare Russia e Germania in una crisi diplomatica? “Dovremmo considerare il confronto a lungo termine come una seconda Guerra Fredda”, ha affermato il capo dell'intelligence militare, Eligius Paulavicius, come riportato dall'agenzia di stampa lituana Baltic News Services (BNS). Successivamente si potranno stazionare forze al confine e si potranno organizzare esercitazioni su larga scala. Secondo l’intelligence, la velocità e la portata della capacità della Russia di attuare le riforme militari dipenderanno dallo sviluppo e dall’esito della guerra in Ucraina. Il Cremlino è riuscito ad adattare l’economia alle esigenze della guerra, che costa più del previsto. Tuttavia, il rapporto afferma che l’economia sta reggendo meglio del previsto grazie all’aumento dei prezzi del petrolio, agli investimenti statali nell’industria militare e all’evasione delle sanzioni.