La guerra tra Israele e Gaza: Hamas rinvia il rilascio di quattordici ostaggi israeliani e accusa Israele di non rispettare l’accordo di tregua

L’ala militare del movimento Hamas ha annunciato sabato che rinvierà il rilascio del secondo gruppo di ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza fino a quando “Israele non rispetterà l’accordo” entrato in vigore il giorno prima.

Le Brigate Izz al-Din al-Qassam, in particolare, chiedono “l’ingresso di camion di aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza” e il rispetto dei “criteri di selezione” per il rilascio dei prigionieri palestinesi, come indicato in un comunicato stampa. Funzionari israeliani hanno detto all’AFP che gli ostaggi non sono stati ancora consegnati al Comitato internazionale della Croce Rossa, che è responsabile della loro consegna a Israele. Hanno aggiunto che Israele non ha violato l’accordo.

Dopo aver consegnato il secondo gruppo di ostaggi al Comitato internazionale della Croce Rossa, il convoglio si è fermato a Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza, e non ha potuto ripartire verso Rafah, punto di passaggio per l’Egitto. Lo ha detto all’Afp una fonte vicina ad Hamas.

Questa mattina, funzionari israeliani hanno annunciato che quattordici ostaggi detenuti da Hamas a Gaza sarebbero stati rilasciati sabato in cambio di 42 prigionieri palestinesi.

Venerdì, 13 ostaggi israeliani – donne e bambini – sono tornati alle loro case in cambio del rilascio di 39 prigionieri palestinesi, donne e adolescenti.

Questi rilasci in entrambi i campi sono accompagnati da una tregua rinnovabile di quattro giorni, che il Qatar ha ottenuto con il sostegno di Stati Uniti ed Egitto, e che sembra essere stata rispettata sabato. L’accordo, raggiunto dopo diverse settimane di negoziati, prevede il rilascio di 50 ostaggi detenuti da Hamas e di 150 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.