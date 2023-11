Hamas “apprezza le posizioni chiare e coraggiose” di De Croo e Sanchez

Le autorità israeliane sono arrabbiate dopo le dichiarazioni di Alexander De Croo: il primo ministro belga ha commesso un errore?

“Apprezziamo le posizioni chiare e coraggiose del primo ministro belga Alexander De Croo, che ha riaffermato la sua disapprovazione per la distruzione di Gaza e l’uccisione di civili, e del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha condannato le uccisioni indiscriminate…) e ha sollevato la questione possibilità che il suo Paese riconosca uno Stato palestinese se l’Unione non lo europeizza”.

I primi ministri belga e spagnolo hanno visitato insieme la regione dal mercoledì al venerdì in qualità di attuale e futuro presidente dell’Unione europea.

Il governo israeliano ha condannato fermamente la conferenza stampa tenuta dai capi di governo al valico di Rafah che collega l’Egitto a Gaza. Sebbene i due uomini abbiano condannato gli atti terroristici di Hamas durante tutto il loro viaggio, il loro sostegno agli innocenti residenti di Gaza e il loro appello a Israele affinché eviti ulteriori vittime civili non è piaciuto agli israeliani. Queste dichiarazioni hanno portato anche alla convocazione per il controllo degli ambasciatori dei due paesi residenti in Israele. Il 10 i due primi ministri hanno fatto arrabbiare anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ministro degli Esteri Eli Cohen.

Il conflitto israelo-palestinese: Alexander De Croo conclude la sua visita in Medio Oriente sullo sfondo del conflitto con Netanyahu

Quest’ultimo ha anche risposto sabato alle dichiarazioni di Hamas. Ha aggiunto: “Le congratulazioni dell’organizzazione terroristica Hamas ai primi ministri di Spagna e Belgio sono vergognose e scandalose. Non dimenticheremo coloro che sono al nostro fianco in questi tempi e coloro che sostengono un’organizzazione terroristica omicida che tiene più di 200 ostaggi. ” Pubblicizza in X.

Il primo ministro belga Alexander De Croo ha spiegato venerdì in Egitto che non ha nulla da rimproverarsi e che Israele forse non ha capito bene il messaggio. L’ambasciatore israeliano in Belgio sarà invitato a chiarire la situazione. La Spagna ha convocato anche l’ambasciatore israeliano.