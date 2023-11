Cibi ammuffiti: ecco gli alimenti che puoi ancora mangiare

Lo è anche Lauren Sokiasian

A volte capita che il cibo che hai acquistato ammuffisca prima di poterlo mangiare. Dovrebbero essere sistematicamente smaltiti?

Quando andiamo a fare la spesa, a volte dimentichiamo uno o due alimenti nel frigorifero. Quando te ne rendi conto, a volte potrebbe essersi sviluppata della muffa su di esso. Sebbene la maggior parte di essi sia innocua, non è facile distinguerli. Quali alimenti sono sicuri da mangiare?

Quali cibi ammuffiti puoi mangiare?

Secondo Don Schaffner, presidente del Dipartimento di Scienze Alimentari della Rutgers University, “la natura del cibo gioca un ruolo importante”.

Per alimenti come formaggi a pasta dura o carote, puoi scoprire dove si ferma la muffa: basta tagliare la parte interessata. Se invece si tratta di frutta, in genere bisognerebbe buttare via solo quella contaminata.

Per gli alimenti più liquidi come yogurt o marmellata non è facile capire quanto sia diffusa la muffa. Pertanto, purtroppo, è meglio sbarazzarsene. Lo stesso vale per carne e pesce: cucinandoli si eliminano le muffe, non le tossine.

Anche per il pane si consiglia di buttare via tutto.